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У Харкові відновлюють тротуари: де йдуть роботи (фото)

Харків 16:58   10.09.2026
Оксана Горун
У Харкові відновлюють тротуари: де йдуть роботи (фото) Фото: пресслужба ХМР

Мерія поінформувала про поточні ремонти пішохідних доріжок, які проводять у Харкові.

Станом на 10 вересня КП “Шляхрембуд” завершує роботи на вулиці Бригади “Хартія”.

ремонт тротуарів у Харкові 2026
Фото: пресслужба ХМР

“Площа відремонтованої ділянки складає 1 тис. кв. м”, – уточнили в мерії.

Також тротуар ремонтують на вул. Каденюка. Ушкодження пішохідних зон усувають на пр. Перемоги, Полтавському Шляху, вул. Ахсарова, майдані Конституції.

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ремонт тротуарів у Харкові 2026 2
Фото: пресслужба ХМР

Раніше ми повідомляли, що на вулиці Бучми в Харкові відновлюють будинок після “прильотів. Там уже відновили пошкоджені конструкції та скління, встановили вхідні двері у квартирах та тамбурах, відремонтували покрівлю, утеплили технічний поверх та підвальне приміщення.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 16:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мэрия проинформировала о текущих ремонтах пешеходных дорожек, которые проводят в Харькове".