У Харкові відновлюють тротуари: де йдуть роботи (фото)
Мерія поінформувала про поточні ремонти пішохідних доріжок, які проводять у Харкові.
Станом на 10 вересня КП “Шляхрембуд” завершує роботи на вулиці Бригади “Хартія”.
“Площа відремонтованої ділянки складає 1 тис. кв. м”, – уточнили в мерії.
Також тротуар ремонтують на вул. Каденюка. Ушкодження пішохідних зон усувають на пр. Перемоги, Полтавському Шляху, вул. Ахсарова, майдані Конституції.
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Раніше ми повідомляли, що на вулиці Бучми в Харкові відновлюють будинок після “прильотів“. Там уже відновили пошкоджені конструкції та скління, встановили вхідні двері у квартирах та тамбурах, відремонтували покрівлю, утеплили технічний поверх та підвальне приміщення.