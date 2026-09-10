В Харькове восстанавливают тротуары: где идут работы (фото)

Мэрия проинформировала о текущих ремонтах пешеходных дорожек, которые проводят в Харькове.

По состоянию на 10 сентября, КП «Дорремстрой» завершает работы на улице Бригады «Хартия».

«Площадь отремонтированного участка составляет 1 тыс. кв. м», — уточнили в мэрии.

Также тротуар ремонтируют на ул. Каденюка. Повреждения пешеходных зон устраняют на пр. Победы, Полтавском Шляхе, ул. Ахсарова, площади Конституции.

Ранее мы сообщали, что на улице Бучмы в Харькове восстанавливают дом после «прилетов». Там уже восстановили поврежденные конструкции и остекление, установили входные двери в квартирах и тамбурах, отремонтировали кровлю, утеплили технический этаж и подвальное помещение.