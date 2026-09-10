8500 жилищных сертификатов использовали жители Харьковщины: где покупают дома

Харьковская ОВА опубликовала статистику реализации программы «єВідновлення» в регионе по состоянию на 10 сентября 2026.

«В общей сложности жители Харьковщины уже использовали более 8500 жилищных сертификатов. С их помощью приобретено 6094 объекта недвижимого имущества, в том числе 5108 квартир и 986 частных жилых домов. Общая стоимость приобретенного жилья превысила 12 миллиардов гривен», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Среди населенных пунктов, где жители Харьковщины покупают себе новое жилье, традиционно лидирует Харьков. Также популярны Изюмская, Балаклейская и Чугуевская громады. За пределами Харьковской области выбирают в первую очередь Киевщину, Полтавщину и Ивано-Франковщину.

Компенсацию на восстановление жилья получили уже около 50 тысяч жителей Харьковской области. Общая сумма выплат превысила 5 миллиардов гривен. А всего в госреестре есть информация о 110 032 поврежденных и уничтоженных объектах недвижимости.