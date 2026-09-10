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8500 житлових сертифікатів використали жителі Харківщини: де купують будинки

Суспільство 16:00   10.09.2026
Оксана Горун
8500 житлових сертифікатів використали жителі Харківщини: де купують будинки

Харківська ОВА опублікувала статистику реалізації програми “єВідновлення” в регіоні станом на 10 вересня 2026 року.

” Загалом мешканці Харківщини вже використали понад 8 500 таких сертифікатів. За їх допомогою придбано 6 094 об’єкти нерухомого майна, зокрема 5 108 квартир та 986 приватних житлових будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищила 12 мільярдів гривень”, – проінформувала пресслужба ХОВА.

Серед населених пунктів, де мешканці Харківщини купують собі нове житло, традиційно лідирує Харків. Також популярні Ізюмська, Балаклійська та Чугуївська громади. За межами Харківської області обирають насамперед Київщину, Полтавщину та Івано-Франківщину.

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Компенсацію на відновлення житла вже отримали близько 50 тисяч мешканців Харківської області. Загальна сума виплат перевищила 5 мільярдів гривень. А всього в держреєстрі є інформація про 110 032 пошкоджені та знищені об’єкти нерухомості.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 16:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА опублікувала статистику реалізації програми “єВідновлення” в регіоні станом на 10 вересня 2026 року".