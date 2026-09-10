Live
  • Чт 10.09.2026
  • Харків  +29°С
  • USD 44.65
  • EUR 51.99

Декілька маршрутів електричок скасовують на Харківщині з 10 та 11 вересня

Транспорт 16:23   10.09.2026
Оксана Горун
Декілька маршрутів електричок скасовують на Харківщині з 10 та 11 вересня

Відновити сполучення мають намір після покращення безпекової ситуації. Скасування торкнуться, зокрема, маршрутів Лозову, Ізюм і Мерчик.

З 10 та 11 вересня на Харківщині не курсуватимуть 15 приміських поїздів, повідомляє “Суспільне”  з посиланням на пресслужбу філії “Приміська пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця”.

З графіка вивели такі поїзди:

З 10 вересня

  • №6825 Харків-Пасажирський – Лозова;
  • №6826 Лозова – Харків-Пасажирський;
  • №6169/6170 Пересічна – Харків-Пасажирський;
  • №6173/6174 Харків-Левада – Рогозянка;
  • №6177 Рогозянка – Харків-Пасажирський;
  • №6181 Харків-Пасажирський – Рогозянка;
  • №6403 Харків-Пасажирський – Ізюм;
  • №6430 Ізюм – Харків-Пасажирський;
  • №6407 Харків-Пасажирський – Ізюм;
  • №6428 Ізюм – Шебелинка.

З 11 вересня:

  • №6414 Лозова – Харків-Пасажирський;
  • №6319 Харків-Пасажирський – Мерчик;
  • №6322 Мерчик – Харків-Пасажирський;
  • №6157 Харків-Пасажирський – Мерчик;
  • №6158 Мерчик – Харків-Пасажирський.

Крім того, деякі маршрути обмежать: з 10 вересня поїзди №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 прямують з Харкова до Балаклії (замість Савинців та Ізюма). З 17 вересня поїзд №7001 доїжджатиме з Харкова не до Лозової, а до Герсеванівського; поїзд №6828 – з Герсеванівського до Златополя, а не Лозової.

Читайте також: “Сафарі” на поїзди та численні удари по Харкову – підсумки 8 вересня

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар заявив, що російська армія перейшла до “цинічного полювання за пасажирськими поїздами”. На Харківщині 9 вересня під удар потрапила електричка Харків-Ізюм.

Автор: Оксана Горун

Популярно

У Харкові відновлюють тротуари: де йдуть роботи (фото)
У Харкові відновлюють тротуари: де йдуть роботи (фото)
10.09.2026, 16:58
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
10.09.2026, 12:13
Ворог перейшов до полювання на пасажирські поїзди – поліція Харківщини
Ворог перейшов до полювання на пасажирські поїзди – поліція Харківщини
10.09.2026, 14:14
“Ніякого суттєвого ефекту” за два роки – Коваленко про дії РФ на Харківщині
“Ніякого суттєвого ефекту” за два роки – Коваленко про дії РФ на Харківщині
08.09.2026, 14:51
Чи є загроза «котла» в районі Вовчанська? У 57-й бригаді розкрили реалії 📹
Чи є загроза «котла» в районі Вовчанська? У 57-й бригаді розкрили реалії 📹
01.09.2026, 16:30
Нічні удари по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали люди (відео)
Нічні удари по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали люди (відео)
10.09.2026, 07:20

Новини за темою:

10.09.2026
У Харкові відновлюють тротуари: де йдуть роботи (фото)
10.09.2026
8500 житлових сертифікатів використали жителі Харківщини: де купують будинки
10.09.2026
Землі пам’ятки археології на Харківщині повернули державі
10.09.2026
Зарплата від 20 до 55 тис. грн – топ-10 вакансій на Харківщині
10.09.2026
Куди б’є РФ на Харківщині у вересні: Токар назвав чотири групи цілей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Декілька маршрутів електричок скасовують на Харківщині з 10 та 11 вересня», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 16:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновити сполучення мають намір після покращення безпекової ситуації. Скасування торкнуться, зокрема, маршрутів Лозову, Ізюм і Мерчик".