Декілька маршрутів електричок скасовують на Харківщині з 10 та 11 вересня

Відновити сполучення мають намір після покращення безпекової ситуації. Скасування торкнуться, зокрема, маршрутів Лозову, Ізюм і Мерчик.

З 10 та 11 вересня на Харківщині не курсуватимуть 15 приміських поїздів, повідомляє “Суспільне” з посиланням на пресслужбу філії “Приміська пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця”.

З графіка вивели такі поїзди:

З 10 вересня

№6825 Харків-Пасажирський – Лозова;

№6826 Лозова – Харків-Пасажирський;

№6169/6170 Пересічна – Харків-Пасажирський;

№6173/6174 Харків-Левада – Рогозянка;

№6177 Рогозянка – Харків-Пасажирський;

№6181 Харків-Пасажирський – Рогозянка;

№6403 Харків-Пасажирський – Ізюм;

№6430 Ізюм – Харків-Пасажирський;

№6407 Харків-Пасажирський – Ізюм;

№6428 Ізюм – Шебелинка.

З 11 вересня:

№6414 Лозова – Харків-Пасажирський;

№6319 Харків-Пасажирський – Мерчик;

№6322 Мерчик – Харків-Пасажирський;

№6157 Харків-Пасажирський – Мерчик;

№6158 Мерчик – Харків-Пасажирський.

Крім того, деякі маршрути обмежать: з 10 вересня поїзди №6410, 6408, 6419, 6432, 6431, 6433 прямують з Харкова до Балаклії (замість Савинців та Ізюма). З 17 вересня поїзд №7001 доїжджатиме з Харкова не до Лозової, а до Герсеванівського; поїзд №6828 – з Герсеванівського до Златополя, а не Лозової.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар заявив, що російська армія перейшла до “цинічного полювання за пасажирськими поїздами”. На Харківщині 9 вересня під удар потрапила електричка Харків-Ізюм.