Землі пам’ятки археології на Харківщині повернули державі
Апеляційний суд виграли прокурори на Харківщині, щоби припинити використання аграріями земель городища “Закозарівське” в районі Люботина.
Йдеться про 17 земельних ділянок загальною площею близько 15 га. Їх вартість оцінюють у понад 300 тисяч гривень.
“Встановлено, що у 2008 році ці землі безоплатно передали у приватну власність громадянам для ведення особистого селянського господарства. Надалі ділянки неодноразово відчужувалися та зрештою опинилися у власності двох фізичних осіб, які у 2019 році передали їх в оренду сільськогосподарському підприємству”, – повідомила передісторію пресслужба Харківської обласної прокуратури.
При цьому ця територія – об’єкт культурної спадщини, що належить до скіфської доби раннього залізного віку. На держобліку він стоїть ще з 1986 року. Передавати такі землі у приватну власність не можна у випадках, визначених законом. Щоб відстояти право держави на ці землі, прокурори звернулися до суду. Але в першій інстанції їх не підтримали. Тож довелося подавати апеляцію. Апеляційний суд визнав договори оренди на землю недійсними. Землю мають повернути державі.
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Раніше на Харківщині через суд повернули державі скіфське городище “Коломак”. Унікальний об’єкт скіфського часу (V–III ст. до н. е.) розташований в урочищі Лозовий Яр у басейні річки Сіверський Донець. Він опинився не у приватній, а в комунальній власності.