Землі пам’ятки археології на Харківщині повернули державі

Апеляційний суд виграли прокурори на Харківщині, щоби припинити використання аграріями земель городища “Закозарівське” в районі Люботина.

Йдеться про 17 земельних ділянок загальною площею близько 15 га. Їх вартість оцінюють у понад 300 тисяч гривень.

“Встановлено, що у 2008 році ці землі безоплатно передали у приватну власність громадянам для ведення особистого селянського господарства. Надалі ділянки неодноразово відчужувалися та зрештою опинилися у власності двох фізичних осіб, які у 2019 році передали їх в оренду сільськогосподарському підприємству”, – повідомила передісторію пресслужба Харківської обласної прокуратури.

При цьому ця територія – об’єкт культурної спадщини, що належить до скіфської доби раннього залізного віку. На держобліку він стоїть ще з 1986 року. Передавати такі землі у приватну власність не можна у випадках, визначених законом. Щоб відстояти право держави на ці землі, прокурори звернулися до суду. Але в першій інстанції їх не підтримали. Тож довелося подавати апеляцію. Апеляційний суд визнав договори оренди на землю недійсними. Землю мають повернути державі.

Раніше на Харківщині через суд повернули державі скіфське городище “Коломак”. Унікальний об’єкт скіфського часу (V–III ст. до н. е.) розташований в урочищі Лозовий Яр у басейні річки Сіверський Донець. Він опинився не у приватній, а в комунальній власності.