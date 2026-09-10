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Зіткнулися дорогою до супермаркету в Лозовій, а закінчилося тяжкими тілесними

Події 13:41   10.09.2026
Оксана Горун
Зіткнулися дорогою до супермаркету в Лозовій, а закінчилося тяжкими тілесними

Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті пішохода в Лозовій. Бійка сталася ще в лютому.

Історія для одного з учасників закінчилася в лікарні. А починалася з походу до супермаркету зі знайомою. Коли пара йшла до магазину, чоловік зіштовхнувся із зустрічними п’яними громадянами.

“Один із нетверезих чоловіків зачепив потерпілого плечем, між ними виник раптовий словесний конфлікт. У ході суперечки двоє зловмисників вчинили бійку, завдавши 49-річному чоловіку тяжкі тілесні ушкодження. Після скоєного нападники залишили місце події”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Попри втечу з місця бійки, підозрюваних все ж таки знайшли та затримали. Поліціянти повідомили: це мешканці Лозової 19 та 35 років. Найстаршого з них уже судили за майнові злочини. Обох відправили до СІЗО. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше в Харкові біля ТРЦ у Салтівському районі жорстоко побили та пограбували чоловіка. Про підозру в цьому злочині повідомили двом чоловікам.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 13:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у побитті пішохода в Лозовій. Бійка сталася ще в лютому".