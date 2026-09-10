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Лінійний прискорювач у Харкові: перший пацієнт отримав лікування (відео)

Суспільство 13:04   10.09.2026
Оксана Горун
Лінійний прискорювач у Харкові: перший пацієнт отримав лікування (відео) Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про запуск нового обладнання в онкоцентрі – подібного раніше в Харкові та області не було. Перший пацієнт уже одержав лікування.

“В Обласному онкоцентрі розпочали проводити променеву терапію за допомогою сучасного лінійного прискорювача — перший пацієнт уже отримав лікування. Нове обладнання дає змогу робити це з мінімальним впливом на здорові тканини, особливо під час лікування пухлин поблизу життєво важливих органів. Це перше обладнання такого класу в області”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що сам прискорювач придбали коштом МОЗ, а за гроші обласного бюджету реконструювали приміщення для нього. Зокрема, облаштували бункер та оновили мережі.

Синєгубов навів статистичні дані про онкозахворювання на Харківщині:

  • на онкологічному обліку в області стоять близько 100 тисяч пацієнтів;
  • щорічно Обласний центр онкології надає допомогу понад 70 тисячам пацієнтів;
  • у відділенні променевої терапії щорічно проходять лікування близько 2000 осіб;
  • щодня променеву терапію отримують близько 50-60 пацієнтів.

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Онкоцентр у Харкові продовжують модернізувати. Також на його території будують підземну лікарню, де зможуть приймати пацієнтів під час повітряних тривог.

Раніше у ХОВА повідомляли: вартість лінійного прискорювача – близько 60 млн грн. Завдяки встановленим генераторам та акумуляторам, обладнання зможе безперебійно працювати навіть під час блекаутів. Оскільки онкоцентр щорічно приймає близько 120 тисяч пацієнтів, одного прискорювача для регіону дуже мало. У ХОВА наголошують, що для закриття всіх потреб області необхідно запустити не менше трьох таких високотехнологічних установок.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 13:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про запуск нового обладнання в онкоцентрі – подібного раніше в Харкові та області не було. Перший пацієнт уже одержав лікування".