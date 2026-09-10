Live
  • Чт 10.09.2026
  • Харків  +26°С
  • USD 44.65
  • EUR 51.99

Харків отримає понад 2 млрд грн: до бюджету внесли зміни

Економіка 12:26   10.09.2026
Оксана Горун
Харків отримає понад 2 млрд грн: до бюджету внесли зміни

Харківська міськрада на позачерговій сесії 10 вересня внесла зміни до міського бюджету. Очікують на субвенції від держави. Подробиці повідомила пресслужба мерії.

 За даними муніципалітету, Харків отримає такі кошти з держбюджету:

  • освітню субвенцію у сумі 1 млрд 140,1 млн грн;
  • субвенцію на реалізацію проєктів Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст – 685,7 млн ​​грн;
  • субвенцію на ліквідацію наслідків збройної агресії – 210 млн грн;
  • дотацію на придбання первинних мобільних укриттів – 21,8 млн грн.

Читайте також: Французький проєкт для Журавлівки: в Харкові обговорили відновлення лісу

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харків отримає співфінансування з держбюджету на відновлення кількох багатоповерхівок, суттєво пошкоджених російськими обстрілами. Йдеться про чотири багатоквартирні будинки в Харкові: на вулицях Наталії Ужвій, Свободи, Академіка Павлова та Бучми. Загалом області на ці цілі Кабмін передбачив 398,3 млн грн.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова головне 10 вересня: “прильоти”, мільярди в бюджет
Новини Харкова головне 10 вересня: “прильоти”, мільярди в бюджет
10.09.2026, 12:34
Сьогодні 10 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 вересня 2026: яке свято та день в історії
10.09.2026, 06:00
Нічні удари по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали люди (відео)
Нічні удари по Харкову: пошкоджені будинки, постраждали люди (відео)
10.09.2026, 07:20
Що відбувається на місці нічного удару у Слобідському районі (фото)
Що відбувається на місці нічного удару у Слобідському районі (фото)
10.09.2026, 09:24
Втратив будинок через РФ, жив у лісі, але допомагав ворогові: кого викрили
Втратив будинок через РФ, жив у лісі, але допомагав ворогові: кого викрили
10.09.2026, 10:11
Денис Парамонов обладнав сенсорні зали для дітлахів у Центрі «Гіппократ»
Денис Парамонов обладнав сенсорні зали для дітлахів у Центрі «Гіппократ»
10.09.2026, 11:03

Новини за темою:

10.09.2026
ISW: Деякі військкори РФ не вірять в оточення 2000 воїнів ЗСУ біля Вовчанська
09.09.2026
Катування цивільних у ТЦК, удари по поїздах і ДСНС – підсумки 9 вересня
09.09.2026
Скільки підприємців розпочали справу в Харкові у 2026-му: дані мерії
09.09.2026
Реактивний дрон ударив по Харкову 9 вересня: що відомо
09.09.2026
Екскомбату Ширшину в Харкові підкинули наркотики: з’ясували хто – поліція


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків отримає понад 2 млрд грн: до бюджету внесли зміни», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 12:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада на позачерговій сесії 10 вересня внесла зміни до міського бюджету. Очікують на субвенції від держави. Подробиці повідомила пресслужба мерії".