Харків отримає понад 2 млрд грн: до бюджету внесли зміни
Харківська міськрада на позачерговій сесії 10 вересня внесла зміни до міського бюджету. Очікують на субвенції від держави. Подробиці повідомила пресслужба мерії.
За даними муніципалітету, Харків отримає такі кошти з держбюджету:
- освітню субвенцію у сумі 1 млрд 140,1 млн грн;
- субвенцію на реалізацію проєктів Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст – 685,7 млн грн;
- субвенцію на ліквідацію наслідків збройної агресії – 210 млн грн;
- дотацію на придбання первинних мобільних укриттів – 21,8 млн грн.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харків отримає співфінансування з держбюджету на відновлення кількох багатоповерхівок, суттєво пошкоджених російськими обстрілами. Йдеться про чотири багатоквартирні будинки в Харкові: на вулицях Наталії Ужвій, Свободи, Академіка Павлова та Бучми. Загалом області на ці цілі Кабмін передбачив 398,3 млн грн.