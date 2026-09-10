Харьков получит более 2 млрд грн: в бюджет внесли изменения
Харьковский горсовет на внеочередной сессии 10 сентября внес изменения в городской бюджет. Ожидают субвенции от государства. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.
По данным муниципалитета, Харьков получит следующие средства из госбюджета:
- образовательную субвенцию в сумме 1 млрд 140,1 млн грн;
- субвенцию на реализацию проектов Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов – 685,7 млн грн;
- субвенцию на ликвидацию последствий вооруженной агрессии – 210 млн грн;
- дотацию на приобретение первичных мобильных укрытий – 21,8 млн грн.
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Напомним, ранее стало известно, что Харьков получит софинансирование из госбюджета на восстановление нескольких многоэтажек, существенно поврежденных российскими обстрелами. Речь идет о четырех многоквартирных домах в Харькове: на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. В целом области на эти цели Кабмин предусмотрел 398,3 млн грн.