Харьков получит более 2 млрд грн: в бюджет внесли изменения

Харьковский горсовет на внеочередной сессии 10 сентября внес изменения в городской бюджет. Ожидают субвенции от государства. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

По данным муниципалитета, Харьков получит следующие средства из госбюджета:

образовательную субвенцию в сумме 1 млрд 140,1 млн грн;

субвенцию на реализацию проектов Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов – 685,7 млн ​​грн;

субвенцию на ликвидацию последствий вооруженной агрессии – 210 млн грн;

дотацию на приобретение первичных мобильных укрытий – 21,8 млн грн.

Напомним, ранее стало известно, что Харьков получит софинансирование из госбюджета на восстановление нескольких многоэтажек, существенно поврежденных российскими обстрелами. Речь идет о четырех многоквартирных домах в Харькове: на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. В целом области на эти цели Кабмин предусмотрел 398,3 млн грн.