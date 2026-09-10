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Харьков получит более 2 млрд грн: в бюджет внесли изменения

Харьков 12:26   10.09.2026
Оксана Горун
Харьков получит более 2 млрд грн: в бюджет внесли изменения

Харьковский горсовет на внеочередной сессии 10 сентября внес изменения в городской бюджет. Ожидают субвенции от государства. Подробности сообщила пресс-служба мэрии.

 По данным муниципалитета, Харьков получит следующие средства из госбюджета:

  • образовательную субвенцию в сумме 1 млрд 140,1 млн грн;
  • субвенцию на реализацию проектов Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов – 685,7 млн ​​грн;
  • субвенцию на ликвидацию последствий вооруженной агрессии – 210 млн грн;
  • дотацию на приобретение первичных мобильных укрытий – 21,8 млн грн.

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Напомним, ранее стало известно, что Харьков получит софинансирование из госбюджета на восстановление нескольких многоэтажек, существенно поврежденных российскими обстрелами. Речь идет о четырех многоквартирных домах в Харькове: на улицах Натальи Ужвий, Свободы, Академика Павлова и Бучмы. В целом области на эти цели Кабмин предусмотрел 398,3 млн грн.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 12:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет на внеочередной сессии 10 сентября внес изменения в городской бюджет. Ожидают субвенции от государства. Подробности сообщила пресс-служба мэрии".