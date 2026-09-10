ДТП на Харьковщине стало больше: в августе погибли 15 человек

ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовало статистику ДТП в регионе. По сравнению с 2025-м аварий стало на 22% больше.

«С начала года на территории обслуживания ГУНП в Харьковской области зарегистрировано 2138 ДТП, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них – 458 ДТП с пострадавшими», — сообщил отдел коммуникации ГУНП.

Только в августе, по данным полиции, на дорогах области погибли 15 человек. Еще 110 получили травмы. За восемь месяцев погибших 70, пострадавших — 614.

«Самой распространенной причиной аварий стало превышение скорости движения водителями. Среди других основных причин – несоблюдение безопасного интервала и управления транспортным средством в состоянии опьянения», — предупредили полицейские.

Наибольшее количество аварий с пострадавшими приходится на выходные. Самое опасное время — с 17:00 до 20:00.

Несмотря на рост общей статистики ДТП, аварий с пешеходами стало на 20% меньше. Однако они имели тяжелые последствия: в 60 таких ДТП погибли 13 пешеходов, еще 58 получили травмы.

«Полиция зарегистрировала 61 ДТП с пострадавшими с участием детей. Погибли три ребенка, травмировано 74», — привели данные в ГУНП.

Напомним, ГБР расследует обстоятельства ДТП, которое случилось 5 сентября на проспекте Героев Харькова. В нем погибли военнослужащий Нацгвардии, который был за рулем автомобиля «Tesla», и его пассажирка.