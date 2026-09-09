Пытки гражданских в ТЦК, удары по поездам и ГСЧС – итоги 9 сентября

Удары по электричке и чрезвычайным ситуациям, раскрыта провокация против экс-комбата Александра Ширшина и дело по пыткам гражданских в ТЦК. МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 9 сентября.

Среди обвиняемых – майор. Он занимал руководящий пост в одном из районных ТЦК. И, по версии следствия, являлся организатором преступной деятельности и привлек к ней военнослужащих подразделения охраны ТЦК и других. В ДБР сообщили: подозреваемые незаконно лишили свободы и пытали двух мужчин. Их захватили, ворвавшись в частное домовладение в Харькове – со стрельбой. Вывезли в помещение ТЦК, где незаконно удерживали и избивали. Одного из потерпевших отпустили со временем, другой скрылся. Обвиняют военных по ряду статей, они могут сесть на 15 лет.

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Это произошло утром 9 сентября. Электричка в результате удара загорелась. Людей заблаговременно эвакуировали, сообщил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский. Однако разлет обломков был таким, что восемь пассажиров и железнодорожников пострадали. Среди них тяжелый раненый, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом предупредила Изюмская ГВА со ссылками на «Укрзалізницю». Отмену объяснили ситуацией безопасности.

Сотрудники ГСЧС приехали тушить пожар в Золочеве. Пылали склады. В момент, когда работы начались, враг вторично атаковал локацию беспилотниками. Спасатели успели спуститься в укрытие. Однако их техника получила существенные повреждения, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Инцидент произошел в Харькове в конце августа. Ширшина остановили полицейские, получившие «наводку», что в его автомобиле есть наркотические вещества. Наркотики действительно обнаружили, а экс-комбат сразу заявил, что их ему подбросили. Правоту Ширшина подтвердило следствие. Его проводили Нацполиция и ДБР. Вывод сообщили пресс-службе обоих ведомств. Он следующий: чтобы дискредитировать экс-комбата, трое военных следили за ним и улучили момент, чтобы проникнуть в автомобиль и подбросить наркотики. А дальше сдали Ширшина полиции и Военной службе правопорядка. За это сейчас подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса.

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