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«Издевались над гражданскими в Харькове»: 6 сотрудников ТЦК будут судить

Происшествия 13:53   09.09.2026
Оксана Горун
«Издевались над гражданскими в Харькове»: 6 сотрудников ТЦК будут судить

В ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении военнослужащих ТЦК, которые, по версии бюро, незаконно лишили свободы и пытали двух мужчин.

 «По данным следствия, фигуранты под предлогом проведения мероприятий по оповещению и призыву граждан ворвались в частное домовладение. Во время так называемого «обыска» они представились работниками СБУ и потребовали от мужчин признаться в якобы причастности к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из потерпевших попытался сопротивляться, по нему открыли огонь из боевого пистолета, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение», — напомнила историю пресс-служба ГБР.

Двух мужчин, захваченных при таких обстоятельствах, насильно вывезли в помещение ТЦК. Там незаконно удерживали, избивали, угрожали и так далее.

«Кроме того, одного из мужчин заставляли подписывать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации», — отметили в ГБР.

В итоге одного из пострадавших отпустили. Второй убежал сам. Следователи выдвинули в этом деле обвинения шестерым военнослужащим.

«Среди обвиняемых — майор, занимавший руководящий пост в одном из районных ТЦК и организовавший преступную деятельность. К своим действиям он также привлек военнослужащих подразделения охраны ТЦК, а также других военных подразделений, которые занимались рекрутингом кандидатов в воинские части», — проинформировали в Государственном бюро расследований.

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Фигурантом дела обвиняют по целому ряду статей УК: от хулиганства и ношения огнестрельного оружия без разрешения до похищения человека и незаконченного покушения на убийство. Максимальная санкция — тюремный срок до 15 лет.

«В настоящее время основной фигурант и еще один военнослужащий по решению суда продолжают находиться под стражей, двое находятся под ночным домашним арестом, другим двоим была избрана мера пресечения в виде залога», — проинформировали в ГБР.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 13:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении военнослужащих ТЦК, которые, по версии бюро, незаконно лишили свободы и пытали двух мужчин".