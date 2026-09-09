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Поезд «Харьков-Изюм» атаковал враг: шесть человек пострадали

Происшествия 11:42   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Поезд «Харьков-Изюм» атаковал враг: шесть человек пострадали

Вражеский БпЛА типа «Шахед» ударил по пассажирскому поезду «Харьков – Изюм» около 10:00, пишут в пресс-службе Изюмской ГВА.

«Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с.Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением «Харьков – Изюм», – пишут в сообщении.

В результате «прилета» начался пожар. Также есть информация о шести пострадавших. На данный момент людям уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, происходящее в течение дня в Украине председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский назвал «сафари на поезда». По состоянию на 17:00 было известно уже о трех атаках: две в Сумской области и одну — между Днепром и Запорожьем. В результате удара по поезду возле станции «Вольнянск» погибла проводница. Всех раньше эвакуировали, но женщина по неизвестным причинам вернулась в вагон. В Сумской области пострадало около 10 пассажиров дизель-поезда. Эвакуированные люди после прилета «Шахеда» пошли посмотреть на последствия – и попали под повторный удар. Перцовский подчеркнул: при эвакуации очень важно находиться в 200 и более метрах от поезда.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 11:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский БпЛА типа «Шахед» ударил по пассажирскому поезду «Харьков – Изюм» около 10:00, пишут в пресс-службе Изюмской ГВА.".