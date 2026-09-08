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Сафари на поезда — Перцовский сообщил о гибели проводницы и раненых (видео)

Записано 15:44   08.09.2026
Оксана Горун
Сафари на поезда — Перцовский сообщил о гибели проводницы и раненых (видео) Скриншот

Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона сообщил подробности трех атак на пассажирские поезда, произошедших в различных регионах Украины 8 сентября.

«Сегодня была устроена, по сути, охота, такое «сафари» на пассажирские поезда Укрзалізниці, причем она охватила сразу несколько регионов. Начался день с удара на Сумщине, попадание в локомотив пассажирского поезда. Это было в 6:20 ориентировочно. Своевременно, четко действовала наша мониторинговая команда, этот поезд заранее был остановлен на эвакуацию. Ни пассажиры, ни работники железной дороги не пострадали. Все пассажиры оперативно довезены до мест назначения», — сообщил Перцовский о первом инциденте.

Еще два имели гораздо более существенные последствия. И в обоих случаях они связаны с возвращением эвакуированных людей к поезду.

«Региональный поезд, соединяющий Днепр и Запорожье… Этот поезд был заранее остановлен на эвакуацию по станции «Вольнянск». Но здесь, к сожалению, не обошлось без трагедии, потому что одна из работниц железной дороги не соблюдала нормы безопасности и вернулась уже во время эвакуации в поезд. И, к сожалению, попадание произошло именно в этот момент. Уже спасатели погасили пламя в этом поезде, найдены останки нашей коллеги», — сказал руководитель УЗ.

Проводник поезда вернулась в вагон, который находился прямо рядом с локомотивом — то есть, практически, в самое опасное место поезда. Почему это произошло, еще выясняют.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Третий случай произошел вновь в Сумской области. Под ударом был региональный дизель-поезд. Его атаковали два «Шахеда».

«Этот поезд был остановлен. Наша мониторинговая команда сработала, людей вывели на безопасное расстояние. Произошло первое попадание… И тут я пересказываю слова наших машинистов, еще опять-таки будет тщательное исследование. Но, по словам наших машинистов, люди после первого попадания пошли посмотреть, что там происходит с поездом. И тут враг коварно ударил повторно — и, соответственно, травмированы от семи до девяти пассажиров, сейчас их состояние оценивают. Слава Богу, выглядит так, что нет критических», — отметил Перцовский.

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Он подчеркнул: соблюдать правила эвакуации при путешествиях железной дорогой — критически важно. Причем не только в вопросе того, чтобы выйти из поезда. От него еще и нужно удалиться на положенное расстояние.

«Быть на расстоянии от железнодорожной инфраструктуры не менее 200 метров. Эта цифра не с потолка взята, она на базе того, какой мы видим вместе с ГСЧС, вместе с военными разлет осколков. Если остановка на станции, а не на перегоне, то, конечно, при наличии укрытия, нужно находиться в укрытии. Но, по крайней мере, правило, 200 метров должно работать», — сказал Перцовский.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 15:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона сообщил подробности атак на пассажирские поезда, произошедших в различных регионах Украины 8 сентября".