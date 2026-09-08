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Паспорт Молдовы и инвалидность — в Харькове разоблачили «решалу»

Общество 13:47   08.09.2026
Оксана Горун
Паспорт Молдовы и инвалидность — в Харькове разоблачили «решалу»

Полиция сообщила о подозрении по нескольким статьям УК 34-летнему харьковчанину. Считают, что мужчина предлагал клиентам целый спектр различных незаконных услуг.

Харьковская областная прокуратура заявила: фигурант организовал «схему обогащения на продаже фиктивных документов и обещаниях «посодействовать» в получении инвалидности». Следователи сообщили подробности о двух эпизодах деятельности харьковчанина.

«К нему обратился знакомый с просьбой разъяснить порядок оформления второй группы инвалидности из-за проблем со здоровьем. Мужчина рассчитывал получить консультацию, но делец заявил, что имеет связи среди врачей и членов ЭКОПФО, и предложил за денежное вознаграждение «решить вопрос», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

В то же время в полиции уточнили: у «клиента» действительно были проблемы со здоровьем.

«Услуга предусматривала фиктивное пребывание на стационарном лечении в нескольких заведениях для получения нужных диагнозов без реального прохождения процедур», — отметили прокуроры.

По данным ГУНП, стоимость такого «пакета» фигурант оценил в 23 тысячи долларов США. Часть этой суммы (более $4000) «клиент» ему заплатил.

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Когда же полиция начала расследовать дело, обнаружила еще одно направление «работы» подозреваемого.

«За 6500 долларов он обещал уже другому «клиенту» изготовление документов по имени гражданина Республики Молдова. Речь шла о паспорте, водительском удостоверении и удостоверении на постоянное проживание», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фейковые документы заказчик получил — на чужое имя и фамилию, но со своей фотографией. По двум статьям УК подозреваемому грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 13:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила о подозрении по нескольким статьям УК 34-летнему харьковчанину. Считают, что мужчина предлагал клиентам целый спектр различных незаконных услуг".