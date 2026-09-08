Паспорт Молдовы и инвалидность — в Харькове разоблачили «решалу»

Полиция сообщила о подозрении по нескольким статьям УК 34-летнему харьковчанину. Считают, что мужчина предлагал клиентам целый спектр различных незаконных услуг.

Харьковская областная прокуратура заявила: фигурант организовал «схему обогащения на продаже фиктивных документов и обещаниях «посодействовать» в получении инвалидности». Следователи сообщили подробности о двух эпизодах деятельности харьковчанина.

«К нему обратился знакомый с просьбой разъяснить порядок оформления второй группы инвалидности из-за проблем со здоровьем. Мужчина рассчитывал получить консультацию, но делец заявил, что имеет связи среди врачей и членов ЭКОПФО, и предложил за денежное вознаграждение «решить вопрос», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

В то же время в полиции уточнили: у «клиента» действительно были проблемы со здоровьем.

«Услуга предусматривала фиктивное пребывание на стационарном лечении в нескольких заведениях для получения нужных диагнозов без реального прохождения процедур», — отметили прокуроры.

По данным ГУНП, стоимость такого «пакета» фигурант оценил в 23 тысячи долларов США. Часть этой суммы (более $4000) «клиент» ему заплатил.

Когда же полиция начала расследовать дело, обнаружила еще одно направление «работы» подозреваемого.

«За 6500 долларов он обещал уже другому «клиенту» изготовление документов по имени гражданина Республики Молдова. Речь шла о паспорте, водительском удостоверении и удостоверении на постоянное проживание», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Фейковые документы заказчик получил — на чужое имя и фамилию, но со своей фотографией. По двум статьям УК подозреваемому грозит наказание до пяти лет тюрьмы.