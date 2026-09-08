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Горят Изюмские леса: пожары охватили около 114 га

Происшествия 13:17   08.09.2026
Оксана Горун
Горят Изюмские леса: пожары охватили около 114 га

ГСЧС несколько дней подряд информирует о масштабных пожарах, которые уничтожают леса под Изюмом. Спасатели продолжают бороться с огнем.

«В Харьковской области продолжается ликвидация трех лесных пожаров. По состоянию на 8 сентября спасатели ГСЧС совместно с работниками лесных хозяйств продолжают ликвидировать 3 очага лесных пожаров на территории Песчанского лесничества на окраине г. Изюм. Общая площадь этих пожаров составляет около 114 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На данный момент все пожары уже локализировали. Специалисты заверяют, что угрозы распространения огня на верхние ярусы деревьев пока нет.

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После масштабных пожаров, обстрелов и заминирований леса Харьковской области станут другими, прогнозируют экологи. Самовосстановление часто идет по незапланированному пути: обычно после пожаров формируется уже не чистый сосновый древостой, а активно добавляются другие виды растений — в основном, лиственных.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 13:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС несколько дней подряд информирует о масштабных пожарах, которые уничтожают леса под Изюмом. Спасатели продолжают бороться с огнем".