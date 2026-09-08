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Новости Харькова главное 8 сентября: как прошла ночь

Общество 07:15   08.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова главное 8 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Что летело ночью на Украину и Харьковщину

Дважды объявляли тревогу этой ночью. В 00:38 в пригороде Харькове мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали российский беспилотник. После чего в Воздушных силах ВСУ зафиксировали взлет вражеской авиации, добавилась угроза применения баллистики. Тем временем российские реактивные «Шахеды»  атаковали преимущественной центральную и южную часть Украины.

А в 03:17 на страну полетели крылатые ракеты.

Под утро, в 04:14 на Харьковщину полетели КАБы. Отбой в регионе прозвучал в 05:31. Информации о прилетах в Харькове нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".