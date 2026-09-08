Новости Харькова главное 8 сентября: как прошла ночь

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07:15

Что летело ночью на Украину и Харьковщину

Дважды объявляли тревогу этой ночью. В 00:38 в пригороде Харькове мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали российский беспилотник. После чего в Воздушных силах ВСУ зафиксировали взлет вражеской авиации, добавилась угроза применения баллистики. Тем временем российские реактивные «Шахеды» атаковали преимущественной центральную и южную часть Украины.

А в 03:17 на страну полетели крылатые ракеты.

Под утро, в 04:14 на Харьковщину полетели КАБы. Отбой в регионе прозвучал в 05:31. Информации о прилетах в Харькове нет.