Четыре троллейбуса изменят маршруты в Харькове во вторник

Троллейбусы №3 и 59 изменят маршруты с 9:30 до 14:30 во вторник, 8 сентября. Кроме этого, с 10:00 до 14:00 8 и 9 сентября будут по-другому ходить троллейбусы №19 и 35.

С 9:30 до 14:30 8 сентября в связи с обрезкой аварийных деревьев вблизи контактной сети будет прекращено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Александровскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Северина Потоцкого, сообщают в горсовете.

Троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — ул. Харьковских Дивизий — разворотный круг «Парк «Встреча»»;

№59: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля) — разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля».

На время отсутствия троллейбусного сообщения будет курсировать временный автобус №95: ж/д станция «Рогань» — ул. Роганская — ул. 92-й бригады — ул. Луи Пастера — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля — ул. Луи Пастера) — ул. Двенадцатого Апреля.

Также из-за ремонта контактной сети с 10:00 до 14:00 8 и 9 сентября будет приостановлено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на пр. Льва Ландау, на участке от пр. Байрона до пр. Героев Харькова.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№19: от 602 микрорайона до ст. м. «Турбоатом»;

№35: часть троллейбусов – по основному пути следования с увеличенным интервалом движения (за счет автономного хода), остальные – от Северной Салтовки до ст. м. «Турбоатом».