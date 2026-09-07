Обстрелы Харькова и области: четверо погибших и 35 пострадавших за неделю

65 населенных пунктов Харьковской области, в том числе Харьков, подверглись обстрелам за неделю с 31 августа по 6 сентября. Четыре человека погибли, среди которых 11-летний мальчик. Еще 35 человек пострадали, в том числе четверо детей.

Как сообщает глава ХОВА Олег Синегубов, россияне применяли следующие виды вооружения:

▪️ 10 ракет;

▪️ 2 РСЗО;

▪️ 7 КАБов;

▪️ БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 31 БпЛА типа «Молния»;

▪️ 39 FPV-дронов;

▪️ 630 БпЛА (тип устанавливается).

Существенно пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены 13 частных домов, три админздания, три хозпостройки, электросети, магазин, дом культуры, учебное заведение, нежилое здание, медицинское учреждение, теплица, гараж, семь автомобилей, микроавтобус, автомобиль скорой помощи и скутер.

Значительные повреждения — в Харьковском районе: 18 частных домов, электросети, складское помещение, автомобиль скорой помощи, хозпостройки, киоск, три автомобиля.

В Харькове противник повредил три многоквартирных дома, остекление детского сада, грузовой автомобиль.

Напомним, как сообщал мэр Игорь Терехов, в течение августа российские войска нанесли 80 ударов по всем без исключения районам Харькова. Четыре человека погибли, еще 94 пострадали, среди них — пятеро детей. Параллельно фиксируют устойчивую тенденцию к увеличению длительности воздушных тревог. В августе опасность в Харькове объявляли 286 раз, а общая продолжительность сигналов составила 521 час 52 минуты — это почти 22 суток.