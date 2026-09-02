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В августе тревоги в Харькове длились 22 дня: Терехов показал статистику ударов

Происшествия 15:26   02.09.2026
Елена Нагорная
В августе тревоги в Харькове длились 22 дня: Терехов показал статистику ударов Фото: Олег Синегубов

В течение августа российские войска нанесли 80 ударов по всем без исключения районам Харькова. Четыре человека погибли, еще 94 пострадали, среди них — пятеро детей.

Об этом свидетельствуют данные департамента чрезвычайных ситуаций горсовета, которые обнародовал мэр Игорь Терехов.

В августе по Харькову зафиксировали 14 ударов БпЛА типа «Молния», 14 применений реактивных «Шахедов», 11 попаданий FPV-дронов и 10 — обычных БпЛА «Шахед». Кроме этого, россияне выпустили по городу восемь ракет S-8000 «Бандероль», совершили четыре удара из РСЗО и четыре атаки реактивными БпЛА типа «Италмас». Отдельно в статистике зафиксированы факты попаданий без детонации и падения обломков.

«Арсенал, который россияне направляют на нас, постоянно меняется… Оценивать вражескую тактику — это, безусловно, дело военных. Но для нас с вами, для гражданских харьковчан, все это имеет чисто практическое значение: меняется время для нашей реакции. Реактивные дроны летят значительно быстрее, их маршруты становятся менее предсказуемыми, а между сигналом сирены и взрывом иногда проходят считанные минуты», — подчеркнул Терехов.

Параллельно фиксируют устойчивую тенденцию к увеличению длительности воздушных тревог. В августе опасность в Харькове объявляли 286 раз, а общая продолжительность сигналов составила 521 час 52 минуты — это почти 22 суток. Для сравнения, в области тревога звучала 155 раз и длилась 705 часов 36 минут (29 суток).

Помимо жилых домов, энергетических и газовых сетей, военные РФ целенаправленно бьют по экономике и логистике города. Среди основных целей — предприятия, склады, торговые центры и АЗС. В частности, в начале месяца под удары попали склад издательства «Ранок» и дистрибуционный центр «Книголенда», а в конце августа реактивный БпЛА попал в единственный работающий в городе «Эпицентр».

Терехов призвал обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 15:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение августа российские войска нанесли 80 ударов по всем без исключения районам Харькова. Четыре человека погибли, еще 94 пострадали, среди них — пятеро детей.".