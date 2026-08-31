«Случайности здесь нет» — Терехов о тактике российских ударов по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику российских обстрелов за неделю, а также отдельно остановился на «прилете» по последнему «Эпицентру» в городе.

За неделю по Харькову россияне ударили 38 раз. При этом чаще всего использовали дроны: «Молнии», «Шахеды», FPV и «Италмасы». В то же время еще четыре атаки были из РСЗО с кассетными боеприпасами. В результате этих обстрелов погибли трое харьковчан, еще 23 пострадали.

«Отдельно скажу об ударе по «Эпицентру» в Основянском районе. Оператор в реальном времени видел, куда ведет реактивный дрон, и направил его в гипермаркет среди рабочего дня, когда внутри находились посетители и персонал. Россияне прицельно убили мужчину, пришедшего за покупками. Еще пятеро пострадали. Враг уже атаковал все три харьковских объекта сети. Гипермаркет на Алексеевке не возобновил работу после обстрелов 2022 года. На Салтовке в 2024 году россияне уничтожили магазин, убив 19 харьковчан. Теперь попали в последний, что работал в городе. Случайности здесь нет. Мы видим, как по всей Украине агрессор последовательно бьет по крупным торговым сетям и тем самым пытается сломать украинский бизнес», — подчеркнул Терехов.

Кроме «Эпицентра», в Харькове также прилетало по АЗС, неработающему ТЦ «Караван», предприятиям и складам. Остальными российскими целями стали жилые дома, дороги и даже забор учебного заведения.

Российская армия методично атакует торговые центры и гипермаркеты в Украине. Харьковщина — не исключение. 26 августа досталось ТЦ в Лозовой. Сети облетели ужасные кадры спасения людей через окна горевшего здания. Уже на следующий день прилетело по последнему гипермаркету «Эпицентр», который еще работал в Харькове. Погиб один из посетителей, пятеро пострадали. По данным областной прокуратуры, для атаки враг применил беспилотник «Герань-4 Сикер», оборудованный камерой. 28 августа беспилотник атаковал «Караван» на Салтовке. Подробнее об ударах по ТЦ — смотрите в нашем субботнем обзоре.