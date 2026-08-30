«Парализация» Киева: чем чревата новая тактика воздушных налетов РФ

Едва проводив иностранных гостей с празднования 35-летия Независимости Украины, столица перешла в режим беспрерывной воздушной тревоги. Начиная с 27 августа сирены воют примерно с той же регулярностью, что в прифронтовых городах страны. И это останавливает жизнь не только Киева.

«Осуществление обычной бизнес-деятельности становится невозможным»

«Противник изменил тактику нанесения воздушных ударов. Удары реактивными дронами идут волнообразно. При этом запускаются один-два дрона непрерывно — для того, чтобы держать в постоянном напряжении систему ПВО. А также во время действия воздушной тревоги не работают магазины, закрываются торговые центры, то есть по сути осуществление обычной бизнес-деятельности становится невозможным», — комментирует происходящее подполковник 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна (а до мобилизации — журналист и политолог) Тарас Березовец.

При этом неработающие торговые центры и отделения «Новой почты» в столице — это только часть проблемы. «Парализация» Киева сказывается на жизни всей страны. Ведь там находятся и органы государственной власти, и центральные офисы большинства коммерческих компаний.

Укрзалізницю выбили из графика

Одним из первых и наиболее очевидных последствий «бесконечной тревоги» в Киеве стал перебой в движении поездов Укрзалізниці.

«Сорвались сотни рейсов. Тысячи пассажиров застряли на Киевском центральном вокзале, а также других железнодорожных вокзалах по Украине», — описал события Березовец.

Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в первый день затяжной тревоги в Киеве объяснял: «Мы все должны ставить безопасность на первое место и соблюдать протоколы безопасности. Как бы нам ни болело о своевременности». Отставания от графика движения на УЗ сохранялись все последующие дни. По состоянию на вечер 30 августа были поезда, опаздывавшие на 5 и более часов. В основном — проходящие через Киев или же следующие в столицу.

Школам в тылу придется вернуться в онлайн?

Военный аналитик Алексей Копытько обратил внимание на еще один немаловажный момент, который может стать следствием тактики создания «бесконечной тревоги».

«В следующий вторник начинается учебный год. В прифронтовой зоне режим уже более-менее сложился. А в тех регионах, где основной угрозой долго были ночные ракеты и «Шахеды», а днем — блуждающий МиГ-31, объективно потребуются корректировки в связи с увеличением числа реактивных дронов и «Бандеролей». Например, 27 августа в Киеве с 8:00 до 13:00 было четыре тревоги, которые длились суммарно 3,5 часа. Это значит, что школьники просидят в подвалах («укрытиях»), где невозможно организовать учебный процесс. Равно как и первокурсники, которых настраивают учиться офлайн. День полностью выпадает. Хотелось бы услышать какую-то позицию МОН», — написал Копытько.

Его предложение — возвращать школы к онлайн-обучению в условно тыловых регионах (или как минимум предоставить администрации заведений автономию в принятии решения о формате учебы).

«То есть базово, если это не подземная школа с приемлемым учебным процессом, нужно закладывать онлайн. Возможно, раз в какое-то время собирать детей офлайн, чтоб они совсем не одичали. Но, опять же, исходя из реальной ситуации в школе… Это предсказуемо уже сейчас. Значит, и решения надо принять сейчас, а не после двух-трех месяцев мучений, когда люди органично хлынут в онлайн-школы с минимумом формальных требований», — считает Копытько.

Безусловно, последствий затяжной тревоги в столице потенциально будет значительно больше. Все зависит от того, смогут ли (и насколько оперативно) Силы обороны найти способ противодействия новой российской тактике.