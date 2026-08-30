Сильные «прилеты» в Белгороде: горят ТЭЦ и склады «Ozon» (видео)

Вечером 30 августа после серии взрывов в российском Белгороде начались мощные пожары. Губернатор заявил об атаке и пострадавших, а Telegram-каналы постят информацию о местах ударов.

О взрывах и «прилетах» в Белгороде местные каналы стали сообщать около 17:00 30 августа. Следом информацию подтвердил и губернатор Александр Шуваев.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Кроме того, поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов», — написал он.

Что именно горит и сколько пострадавших, белгородский губернатор не уточнил. Однако информация о пораженных локациях уже появилась в анонимных Telegram-каналах. На опубликованных видео — момент удара по ТЭЦ, а также последующий пожар на ней.

Также каналы публикуют фото сильного пожара на еще одном объекте. По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, горят склады «Эстейт Логистик». Белгородские паблики сообщают, что склады арендует, в том числе, маркетплейс «Ozon».

Напомним, минувшей ночью украинские дроны атаковали РФ: в Ейске многочасовая детонация, в Киришах горит НПЗ.