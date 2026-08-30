Live

Сильные «прилеты» в Белгороде: горят ТЭЦ и склады «Ozon» (видео)

Мир 17:52   30.08.2026
Оксана Горун
Сильные «прилеты» в Белгороде: горят ТЭЦ и склады «Ozon» (видео) Фото: Exilenova+

Вечером 30 августа после серии взрывов в российском Белгороде начались мощные пожары. Губернатор заявил об атаке и пострадавших, а Telegram-каналы постят информацию о местах ударов.

О взрывах и «прилетах» в Белгороде местные каналы стали сообщать около 17:00 30 августа. Следом информацию подтвердил и губернатор Александр Шуваев.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Кроме того, поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов», — написал он.

Что именно горит и сколько пострадавших, белгородский губернатор не уточнил. Однако информация о пораженных локациях уже появилась в анонимных Telegram-каналах. На опубликованных видео — момент удара по ТЭЦ, а также последующий пожар на ней.

Также каналы публикуют фото сильного пожара на еще одном объекте. По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, горят склады «Эстейт Логистик». Белгородские паблики сообщают, что склады арендует, в том числе, маркетплейс «Ozon».

Напомним, минувшей ночью украинские дроны атаковали РФ: в Ейске многочасовая детонация, в Киришах горит НПЗ.

Читайте также: Теперь Ozon: в РФ масштабный пожар на объекте маркетплейса (видео)

Автор: Оксана Горун

Популярно

Два удара по Харькову ночью 30 августа нанесли оккупанты — Терехов
Два удара по Харькову ночью 30 августа нанесли оккупанты — Терехов
30.08.2026, 08:26
Ракетный удар по забегу на Харьковщине: «Кто за это ответит?» (дополнено)
Ракетный удар по забегу на Харьковщине: «Кто за это ответит?» (дополнено)
30.08.2026, 12:05
«Харьков читает, а не только проклятый бассейн в центре»: открылась литярмарка
«Харьков читает, а не только проклятый бассейн в центре»: открылась литярмарка
29.08.2026, 21:35
Новости Харькова — главное 30 августа: успел СОУ, скандал из-за удара ракет
Новости Харькова — главное 30 августа: успел СОУ, скандал из-за удара ракет
30.08.2026, 18:01
Ракетный удар по забегу на Харьковщине: погибших оказалось трое
Ракетный удар по забегу на Харьковщине: погибших оказалось трое
30.08.2026, 12:40
РФ атакует ТЦ перед 1 сентября: опасность покупок и новый учебный год Харькова
РФ атакует ТЦ перед 1 сентября: опасность покупок и новый учебный год Харькова
29.08.2026, 20:30

Новости по теме:

30.08.2026
Две АЗС повреждены ударами по Харькову за сутки, есть раненые в области — ХОВА
30.08.2026
Два удара по Харькову ночью 30 августа нанесли оккупанты — Терехов
30.08.2026
Дроны ночью атаковали РФ: в Ейске многочасовая детонация, в Киришах горит НПЗ
29.08.2026
Удары по предприятиям в Чугуеве, Люботине и Изюме, без света пригород Харькова
29.08.2026
Ночная атака на Харьков: БпЛА РФ попали в дом, сквер и вызвали пожар


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сильные «прилеты» в Белгороде: горят ТЭЦ и склады «Ozon» (видео)», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 17:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 30 августа после серии взрывов в российском Белгороде начались мощные пожары. Губернатор заявил об атаке и пострадавших, а Telegram-каналы постят информацию о местах ударов".