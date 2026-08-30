Ракетный удар по забегу на Харьковщине: «Кто за это ответит?» (дополнено)

В результате удара двух ракет по селу Наталино на Харьковщине 29 августа погиб полицейский офицер громады, старший лейтенант полиции Алексей Загваздин. Боевой медик Юлия Сачко заявила: в этот момент проходил массовый забег, который анонсировали заранее и открыто — с указанием времени и локации. Позже ситуацию прокомментировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Я просто не могу молчать! Было опубликовано объявление о проведении забега. Открыто. С указанием геолокации – где и когда будут собираться люди. И именно в это время туда прилетают две ракеты! Два человека погибли… И теперь у меня один вопрос: кто за это ответит. Мне могут сто раз рассказывать о «совпадении». Но во время войны, когда враг целенаправленно ищет места скопления людей, кто вообще додумался публично выставлять геолокацию мероприятия? Вы что, до сих пор не поняли, с кем мы воюем?» — написала Сачко в Facebook.

Она приложила скриншот со страницы Наталинской сельской военной администрации с анонсом 9-го Всеукраинского патриотического забега ко Дню памяти Защитников Украины. Забег проходил в селе 29 августа.

Это приглашение до сих пор доступно на страницы сельской администрации в Facebook — так же, как и анонс еще одного массового мероприятия в тот же день: панихиды на Аллее Героев. В обоих случаях указано место и время проведения мероприятий.

«Я не берусь утверждать, откуда враг получил информацию о месте и времени. Это должно установить следствие. Но я требую ответа на другое: кто разрешил во время войны публично сообщать точное место проведения мероприятия со скоплением людей? Кто отвечал за безопасность? Кто принимал это решение? И очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут оценку каждому действию — от организации этого мероприятия до публикации информации о нем», — написала Сачко.

Супруга погибшего полицейского Виктория Загваздина в комментариях на своей странице Facebook подтвердила информацию об ударе именно по забегу: «Организовали забег для детей. Массово объявили в соцсетях. Мой муж стоял на «финише», — написала она.

Виктория опубликовала видеообращение в соцсетях, где рассказала, что буквально на следующей неделе ее мужа должны были перевести в другое подразделение полиции.

«Нам осталось дожить два выходных. И на следующей неделе он должен был перевестись… Буквально за этот месяц его чуть не убил «Шахед», задел, слава Богу, просто нашу машину. А потом летела фура на том же блокпосте с очень пьяным водителем, как его тогда тоже не задело, не убило, я не знаю. Смерть подкрадывалась за ним», — сказала вдова.

Дополнено в 12:05. На ситуацию отреагировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Там сообщили: обстоятельства гибели полицейского во время ракетного удара расследуют. Факт «прилета» по забегу подтвердили.

«29 августа в селе Натальино Берестинского района проходил ежегодный забег «Шаную воїнів, біжу за Героїв України», организованный Натальинской сельской военной администрацией. Утром российские военные нанесли ракетный удар по территории, где проходило мероприятие, с применением ракеты «Искандер-М». Погиб полицейский, еще два человека пострадали. 30 августа по этому факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность)», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП.