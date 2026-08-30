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Две АЗС повреждены ударами по Харькову за сутки, есть раненые в области — ХОВА

Происшествия 09:00   30.08.2026
Оксана Горун
Две АЗС повреждены ударами по Харькову за сутки, есть раненые в области — ХОВА В Харькове повреждены машины и заправки. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток российская армия обстреляла Харьков и 14 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 августа. Пострадали восемь человек.

«В г. Харьков получил ранения 49-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 69-летняя женщина; в с. Наталино ранены 42-летний мужчина и 43-летняя женщина; в с. Хотомля Старосалтовской громады подверглись острой реакции на стресс женщины 60, 65, 73 лет; в с. Доброполье Близнюковской громады испытал острую реакцию на стресс 56-летний мужчина», — перечислил Синегубов.

По его информации, за сутки российская армия атаковала беспилотниками три района Харькова: Основянский, Шевченковский и Немышлянский. В городе повреждены две АЗС и шесть автомобилей. Также заправка повреждена в Лозовой. В различных населенных пунктах области удары в основном пришлись по домам — частным и многоквартирным.

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За сутки армия РФ била по Харьковской области двумя ракетами, тремя КАБами, а также более чем сотней различных БпЛА.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ночных ударах по Немышлянскому району. Один дрон упал во дворе многоэтажного дома, второй — ударил по заправке.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2026 в 09:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия обстреляла Харьков и 14 населенных пунктов области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 августа. Пострадали восемь человек".