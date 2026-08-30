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Дві АЗС пошкоджені ударами по Харкову за добу, є поранені в області – ХОВА

Події 09:00   30.08.2026
Оксана Горун
Дві АЗС пошкоджені ударами по Харкову за добу, є поранені в області – ХОВА У Харкові пошкоджені машини та заправки. Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Протягом доби російська армія обстріляла Харків та 14 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 30 серпня. Постраждали вісім людей.

“У м. Харків зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 69-річна жінка; у с. Наталине поранено 42-річного чоловіка і 43-річну жінку; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 60, 65, 73 років; у с. Добропілля Близнюківської громади зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік”, — перелічив Синєгубов.

За його інформацією, за добу російська армія атакувала безпілотниками три райони Харкова: Основ’янський, Шевченківський та Немишлянський. У місті пошкоджені дві АЗС та шість автівок. Також заправка пошкоджена в Лозовій. У різних населених пунктах області удари в основному припали по будинках – приватних і багатоквартирних.

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За добу армія РФ била по Харківській області двома ракетами, трьома КАБами, а також більш ніж сотнею різних БпЛА.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нічні удари по Немишлянському району. Один дрон упав у дворі багатоповерхового будинку, другий – вдарив по заправці.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2026 в 09:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія обстріляла Харків та 14 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 30 серпня. Постраждали вісім людей".