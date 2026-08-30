Дві АЗС пошкоджені ударами по Харкову за добу, є поранені в області – ХОВА

Протягом доби російська армія обстріляла Харків та 14 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 30 серпня. Постраждали вісім людей.

“У м. Харків зазнав поранень 49-річний чоловік, отримала гостру реакцію на стрес 69-річна жінка; у с. Наталине поранено 42-річного чоловіка і 43-річну жінку; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 60, 65, 73 років; у с. Добропілля Близнюківської громади зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік”, — перелічив Синєгубов.

За його інформацією, за добу російська армія атакувала безпілотниками три райони Харкова: Основ’янський, Шевченківський та Немишлянський. У місті пошкоджені дві АЗС та шість автівок. Також заправка пошкоджена в Лозовій. У різних населених пунктах області удари в основному припали по будинках – приватних і багатоквартирних.

За добу армія РФ била по Харківській області двома ракетами, трьома КАБами, а також більш ніж сотнею різних БпЛА.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нічні удари по Немишлянському району. Один дрон упав у дворі багатоповерхового будинку, другий – вдарив по заправці.