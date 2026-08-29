“Харків читає, а не тільки той клятий басейн у центрі”: відкрився літярмарок

28 серпня у харківському ЄрміловЦентрі розпочався книжковий фестиваль «Літературний ярмарок». Останній день його роботи – 30 серпня. Для відвідувачів організували зустрічі з письменниками, музичні виступи артистів, літературні лекції та дискусії. Найголовніша подія – відродження однойменного літературного журналу-хроніки Миколи Хвильового.

Ярмарок організував Благодійний фонд Сергія Жадана за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

«Ми живемо в час війни, дуже важкий, дуже складний час. Прямо сьогодні, прямо в ці дні прилітає постійно по об’єктах по Харкову і не по Харкову. Був знищений росіянами ще один склад з українськими книжками. Мені здається дуже важливо, що в ці дні ми говоримо про українську книжку, ми говоримо про українську культуру. Мені дуже приємно, що вас тут багато. Хочеться вам за це подякувати. Спасибі вам. Та найкращий спосіб сьогодні підтримати українську книжку — це її купити, це читати українські книжки, підтримати українських авторів, підтримати українську культуру», — сказав у вступній промові письменник, лідер гурту «Жадан і Собаки» та військовослужбовець Сергій Жадан.

Девізом ярмарку стала цитата українського філософа та письменника Григорія Сковороди — «Любов виникає з любові». Сковородинівська творчість та філософія стали центральною темою багатьох культурних подій цього заходу.

«Здається, надважливо, що в Харкові другий рік поспіль відбувається наш літературний ярмарок. Це, власне, не про спробу забути про те, що на вулиці війна, а якраз про спробу пам’ятати, що війна триває, але вона обов’язково завершиться. Вона завершиться нашою перемогою, а наша культура залишиться. Наші книжки залишаться, наші письменники залишаться”, — підсумував організатор.

Після Жадана на сцену вийшли артисти з гурту “Курган & Agregat”.

«Приємно бачити що Харків читає, а не тільки той клятий басейн у центрі. Ті, хто прийшов, на вас все тримається», — сказав фронтмен гурту Раміль.

Також артисти зазначили, що за таких складних часів дуже важливо підтримувати українську літературу.

«Тільки за останні вісім місяців вони знищили понад десять мільйонів українських книжок. Вони б’ють по видавництвах, палять склади, там, де книжки зберігаються. Це все робиться цілеспрямовано, це не робиться випадково. Вони нищать нашу культуру, літературу, нашу країну — все. Вони терористи. І те, що на такі події приходить так багато людей, купують, підтримують українське видавництво, українську літературу, — це дуже класно. Продовжуйте це, читайте, тому що культура, література — це також важливі деталі фундаменту нашої нації, нашої країни», — наголосив Аміль, учасник гурту.

Подія відроджує традицію видання однойменного харківського художньо-літературного журналу-альманаху «Літературний ярмарок». Друкувався він з ініціативи українського прозаїка та поета Миколи Хвильового.

«Центральна наукова бібліотека Каразіна представить рідкісні видання 1920–1930-х років — часу, коли Харків був одним із головних центрів українського літературного життя. Серед них — прижиттєві видання письменників Розстріляного відродження, книжки з автографами та 11 випусків журналу-альманаху «Літературний ярмарок», що виходив у Харкові в 1928–1930 роках за ініціативи Миколи Хвильового», — йдеться в Instagram-дописі на офіційній сторінці заходу.

У тодішньому альманаху друкувалися сучасні літературні твори: п’єси, новели, оповідання, уривки романів та поем.

«Я не певний, що за якийсь час «ЛЯ», будучи новим, цілком оригінальним типом альманаху, не воскресне, і не продовжить свого існування за редакцією письменників наймолодшої генерації», — писав Микола Хвильовий у 12-му виданні журналу «Літературний ярмарок».

І після 96-річної паузи альманах повертається, і це, як зазначили представники фонду Жадана, — одна з найочікуваніших культурних подій. У збірку традиційно увійшли твори сучасних письменників, серед яких Ніка Кожушко, Олександр Ірванець, Сергій Жадан та Марʼяна Савка.



Серед інших видань, представлених на ярмарку, була й збірка «4.5.0. Антологія воєнної літератури». Її назва «4.5.0.» відповідає коду, який військові використовують для повідомлення «Все спокійно». До антології «4.5.0.» увійшли й вірші Олександра Кудя — диктора «Радіо Хартія».

«Спочатку був конкурс військової літератури, який проводив «4.5.0.». Якщо я не помиляюсь, то організатори — “Культурні сили” разом із фондом «Відродження». Проходив конкурс, й учасники відсилали свої твори, не тільки поезію, там були і оповідання, що важливо,— щоденники, есе, але це все мілітарна поезія від військових. Я, як чинний військовослужбовець, зараз 13-ї бригади «Хартії», до цього, — на той момент я був у механізованій бригаді, та надіслав тоді свої вірші. І ті, хто прийшли в шорт-лісти, потім були опубліковані», — розповів Олександр.

Своїми враженнями від ярмарку поділилася і його відвідувачка — блогерка, яка веде сторінку з оглядами книжок: «Загалом про ярмарок ми дізналися ще минулого року з посту Жадана. І ми минулого року ходили, і цього року. Нам подобається, що розвивається Харків. І навіть в такі часи ми можемо підтримувати культуру і літературу. І добре, що з’явилося таке місце, де безпечно. І цього року мені подобається, що приїжджає ще більше видавництв, — приїжджає для того, щоб і ознайомити нас зі своїми книжками. І загалом нас це дуже сильно надихає».

Для тих, хто не може відвідати ярмарок особисто, “Радіо Хартія” проводить радіоефіри з заходу в реальному часі. Також на офіційному сайті радіо доступні записи інтерв’ю з учасниками, бліци з відвідувачами та поетичних читань.