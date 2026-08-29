Станція метро “Перемога” буде закрита в Харкові в неділю – подробиці

У неділю, 30 серпня, станцію метро «Перемога» буде тимчасово закрито для обслуговування пасажирів.

У цей день рух поїздів Олексіївською лінією здійснюватиметься тільки від станції «Метробудівників» до станції «Олексіївська» та у зворотному напрямку. Загальний графік руху поїздів у вихідний день залишається без змін, за винятком відправлення зі станції «Перемога», повідомили у пресслужбі метрополітену.

При цьому наголосили, що попри такі обмеження станцією можна буде користуватися як укриттям під час повітряних тривог.

Повноцінну роботу “Перемоги” відновлять о 05:30 понеділка, 31 серпня. Причини закриття станції у метрополітені не озвучили.

Нагадаємо, у реальному часі харків’яни тепер зможуть бачити на карті рух автобусів, тролейбусів і трамваїв. Новий сервіс запустили у застосунку «Open Kharkiv». Також там доступні маршрути й графіки, розклад метро та зупинки-укриття. Мер Ігор Терехов зазначив: транспортний сервіс створили на запит містян – саме він отримав найбільше голосів під час опитування.