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Станція метро “Перемога” буде закрита в Харкові в неділю – подробиці

Транспорт 14:59   29.08.2026
Олена Нагорна
Станція метро “Перемога” буде закрита в Харкові в неділю – подробиці

У неділю, 30 серпня, станцію метро «Перемога» буде тимчасово закрито для обслуговування пасажирів.

У цей день рух поїздів Олексіївською лінією здійснюватиметься тільки від станції «Метробудівників» до станції «Олексіївська» та у зворотному напрямку. Загальний графік руху поїздів у вихідний день залишається без змін, за винятком відправлення зі станції «Перемога», повідомили у пресслужбі метрополітену.

При цьому наголосили, що попри такі обмеження станцією можна буде користуватися як укриттям під час повітряних тривог.

Повноцінну роботу “Перемоги” відновлять о 05:30 понеділка, 31 серпня. Причини закриття станції у метрополітені не озвучили.

Нагадаємо, у реальному часі харків’яни тепер зможуть бачити на карті рух автобусів, тролейбусів і трамваїв. Новий сервіс запустили у застосунку «Open Kharkiv». Також там доступні маршрути й графіки, розклад метро та зупинки-укриття. Мер Ігор Терехов зазначив: транспортний сервіс створили на запит містян – саме він отримав найбільше голосів під час опитування.

Читайте також: 29 серпня трамваї та тролейбуси не ходитимуть у деяких районах Харкова

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2026 в 14:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 30 серпня, станцію метро «Перемога» буде тимчасово закрито для обслуговування пасажирів.".