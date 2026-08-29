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Станция метро «Победа» будет закрыта в Харькове в воскресенье — подробности

Транспорт 14:59   29.08.2026
Елена Нагорная
Станция метро «Победа» будет закрыта в Харькове в воскресенье — подробности

В воскресенье, 30 августа, станция метро «Победа» будет временно закрыта для обслуживания пассажиров.

В этот день движение поездов по Алексеевской линии будет осуществляться только от станции «Метростроителей» до станции «Алексеевская» и в обратном направлении. Общий график движения поездов в выходной день остается без изменений, за исключением отправления со станции «Победа», сообщили в пресс-службе метрополитена.

При этом подчеркнули, что, несмотря на такие ограничения, станцией можно будет пользоваться как укрытием во время воздушных тревог.

Полноценную работу «Победы» возобновят с о5:30 понедельника, 31 августа. Причины закрытия станции в метрополитене не озвучили.

Напомним, в реальном времени харьковчане теперь смогут видеть на карте движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Новый сервис запустили в приложении Open Kharkiv. Также там доступны маршруты и графики, расписание метро и остановки-укрытия. Мэр Игорь Терехов отметил: транспортный сервис создали по запросу горожан — именно он получил больше всего голосов во время опроса.

Читайте также: 29 августа трамваи и троллейбусы не будут ходить в некоторых районах Харькова

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2026 в 14:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 30 августа, станция метро «Победа» будет временно закрыта для обслуживания пассажиров.".