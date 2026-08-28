Удар по «Эпицентру» в Харькове: зачем судить генералов РФ заочно и каков ущерб

В Киевском райсуде Харькова 28 августа должны были начать заочное рассмотрение дела против высшего военного командования РФ, обвиняемого в организации авиаудара по гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке, однако подготовительное заседание отложили из-за неявки одного из адвокатов. В прокуратуре подчеркивают: собранных доказательств вины четырех российских генералов и полковника достаточно для пожизненного заключения, а заочный приговор станет важным шагом для привлечения преступников к ответственности в международных судах. Потерпевшими по делу признаны 65 человек, а общий ущерб гипермаркету и окружающей среде превышает 1,1 миллиарда гривен.

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Замначальника отдела областной прокуратуры Никита Далека рассказал, что пятеро обвиняемых разрабатывали план и отдавали приказы.

«Обвинение настаивает на том, что к нанесению указанного авиационного удара причастны командующий группировкой войск «Север», его заместитель — начальник штаба, командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и командующий 47-м бомбардировочно-авиационным полком, которые в соответствии с установленным алгоритмом действий причастны к принятию решения. То есть это цепочка командования, которая причастна к нанесению указанного авиаудара», — рассказал Далека.

По его словам, пятеро обвиняемых остаются в РФ и объявлены в международный розыск. Однако, согласно украинскому законодательству, поскольку за совершение особо тяжких преступлений фигурантам грозит пожизненное лишение свободы, в суде их представляют государственные защитники.

«Сегодняшнее заседание не состоялось в связи с неявкой одного из защитников», — объяснил прокурор причину переноса слушания на 25 сентября.

Он отметил, что ранее следствие установило все детали того дня: военные РФ выпустили три унифицированных межвидовых планирующих боеприпаса УМПБ Д-30СН с самолетов Су-34, базировавшихся на аэродроме «Бутурлиновка» в Воронежской области. Две авиабомбы попали непосредственно в гипермаркет, а одна упала рядом.

Расследование в отношении летчиков, непосредственно осуществлявших пуски, продолжается в отдельном производстве.

«В настоящее время информация о причастности конкретных лиц к именно нанесению авиационного удара проверяется в ходе досудебного расследования в материалах выделенного уголовного производства, поскольку не все причастные к совершению указанного уголовного правонарушения в настоящее время установлены. Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается, в частности проверяется информация о причастности конкретных летчиков, совершавших авиационный удар», — подчеркнул Далека.

Всего в деле 65 потерпевших — это раненые, родственники погибших, а также физические и юридические лица, чье имущество было повреждено. Ущерб окружающей среде подтвержден соответствующей экспертизой на уровне 860 миллионов гривен, убытки самого «Эпицентра» составляют около 330 миллионов, а другим потерпевшим нанесен ущерб более чем на 3 миллиона гривен.

«Процедурно, в случае принятия обвинительного приговора, суд выносит решение по гражданским искам и, соответственно, будет распределять их среди обвиняемых. История видела случаи, когда менялись правила игры на международной арене и когда была возможность привлекать к ответственности в дальнейшем лиц, причастных к военным преступлениям через международную правовую помощь. Эти материалы рассматриваются на уровне национального суда сейчас, однако вполне возможно, что все материалы, собираемые нами на национальном уровне, систематизируются и анализируются», — пояснил Далека.

Несмотря на отсутствие россиян на скамье подсудимых, в прокуратуре подчеркивают важность даже заочного процесса.

«Заочный приговор — это тоже приговор. Он устанавливает обстоятельство, что было совершено преступление. Он дает в состязательном процессе, когда присутствуют защитники, защищающие права обвиняемых, выслушать мнение потерпевших, исследовать другие доказательства. Даже без участия обвиняемых, по мнению стороны обвинения, в деле собраны все доказательства их причастности к совершению указанного уголовного правонарушения. Конечно, решать судьбу этих доказательств и точку ставить в деле будет суд, но, по мнению стороны обвинения, действительно важно получать даже заочные приговоры, чтобы устанавливать справедливость», — подытожил Далека.

Напомним, россияне уничтожили строительный гипермаркет «Эпицентр» в Харькове 25 мая 2024 года. В результате авиационного удара погибли 19 человек, среди которых двое детей — 12-летняя девочка и 17-летний парень. Еще 46 человек пострадали. Заочные подозрения в подготовке этого удара получили четыре генерала и полковник РФ. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.