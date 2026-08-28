Погибшая и 5 пострадавших на АЗС в Харькове — последствия показали в ГСЧС
Погибла женщина, еще пять человек пострадали из-за российских атак в Харькове, сообщает ГСЧС Украины.
Предварительно, армия РФ применила реактивный БпЛА типа «Герань-4», передает Харьковская областная прокуратура.
Погибла 55-летняя женщина. Еще четверо мужчин пострадали.
Российский ударный беспилотник попал в автозаправочную станцию в Слободском районе города, в результате там вспыхнул пожар. Горели заправочные колонки, здание операторской и трава вокруг АЗС. Кроме АЗС повреждены автобус и авто.
Несмотря на угрозу повторных ударов спасатели оперативно ликвидировали пожар.
На месте происшествия также работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь пострадавшим.
Как писала ранее МГ «Объектив», удар по АЗС произошел в Слободском районе около 17:00.