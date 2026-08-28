Удар по «Эпицентру» на Салтовке: заседание перенесли, воспоминания потерпевших

Сегодня, 28 августа, в Киевском райсуде Харькова должно было начаться подготовительное заседание по делу по российскому удару по «Эпицентру» на Салтовке, который произошел 25 мая 2024 года. Корреспондент МГ «Объектив» пообщалась с пострадавшими.

Алексанян Мнацакан в момент атаки находился в гипермаркете. Вспоминает: пришел покупать краску, взрыв застал его на кассе.

«Сильный удар был. Я ударился головой и несколько минут лежал. Рядом была женщина, которая помогла встать. Мы вдвоем вышли. В этот день не поехал в больницу, на следующий день была сильная головная боль. Поехал в больницу, сказали, что все пройдет. После этого у меня началась сильная головная боль, шум в ушах сильный. Сейчас часто себя очень плохо чувствую после этих ударов. Посмотрим, что решит суд. Что я могу ожидать? Важно, чтобы вынесли приговор», – подчеркнул потерпевший.

Александр Дьяченко потерял единственного сына в результате этого удара.

«У меня погиб сын единственный Александр, ему было 36 лет. Он сотрудник, был на смене, на работе. Хотел бы справедливый приговор. Потому что это преступление против мирного населения, это убийство. За это нужно, чтобы люди ответили, кто в этом виноват. Какая разница, заочно, главное, что приговор будет. Главное, чтобы это не осталось безнаказанно», — подчеркнул отец погибшего в результате удара Александр Дьяченко.

Он уточнил, что у его сына осталось двое детей.

Даниил Манько работал в «Эпицентре» продавцом электротехники. Говорит: в момент атаки вышел на улицу.

«Все произошло очень быстро. Ничего не понятно. Как раз разговаривал по телефону. Первый взрыв – закрываешь глаза, открываешь, уже все лежит. Потом я не понимал, что мне делать – бежать, падать или кого-то доставать. И пока я вертелся, прилетел второй. И я уже через главный выход выбегал на улицу. И за мной выбежал еще один коллега, но через несколько минут он упал на парковке», — рассказал мужчина.

Он добавил, что из-за удара порезал ноги и получил акубаротравму. Сейчас, подчеркивает, проблемы с моральным здоровьем.

«Проблемы со сном, очень резкая реакция на громкие звуки. И все это продолжается», – добавляет мужчина.

Манько сейчас работает по специальности.

Корреспондентка «Объектива» передает: коллегия судей отложила подготовительное заседание в связи с отсутствием адвоката Сергея Крутько – защитника обвиняемого Валерия Солодчука. Следующий суд состоится 25 сентября.

Напомним, «Эпицентр» на Салтовке россияне уничтожили 25 мая 2024-го года, убив 19 человек. Гипермаркет атаковали КАБы.

Правоохранители установили, кто приказывал ударить по гипермаркету – заочные подозрения получили четыре генерала и полковник РФ, разработавший план атаки. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.