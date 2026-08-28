Харьков снова под атакой: дрон ударил по АЗС, погибший, раненые (дополняется)

Вечером 28 августа Харьков атаковал вражеский БпЛА.

Дополнено в 17:24. Один человек погиб из-за удара россиян по автозаправке в Слободском районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

И два человека пострадали из-за удара россиян по Слободскому району, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

17:00. Мэр Игорь Терехов около 17:00 написал о попадании вражеского беспилотника в Слободском районе. Последствия уточняются.

Сразу он уточнил, что попадание произошло в АЗС – на месте пожар.

Напомним, утром 28 августа около 10:50 мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Харькове — армия РФ атаковала ТЦ в Киевском районе. Последствия удара по «Каравана» показали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Около 12:00 враг атаковал Слободской район – два человека получили острую реакцию на стресс. Повреждены пять частных домов, админздание и шесть автомобилей.