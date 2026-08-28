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Экс-сотрудника ТЦК отправили в СИЗО в Харькове: в чем его подозревают

Общество 14:49   28.08.2026
Виктория Яковенко
Экс-сотрудника ТЦК отправили в СИЗО в Харькове: в чем его подозревают

Харьковские правоохранители сообщили о подозрении бывшему сотруднику ТЦК. Следствие считает, что он требовал деньги у находившегося в розыске военнообязанного.

«В августе они встретились в Харькове. Фигурант заверил мужчину, что имеет возможность повлиять на чиновников ТЦК и помочь ему избежать дальнейших проблем с военным учетом. За это объявил прайс в размере 4 500 долларов. При этом он убеждал, что без участия договориться «закрыть вопрос» невозможно», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители говорят: через два дня прошла повторная встреча. «Клиент» передал оговоренную сумму, после чего фигуранта задержали.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ – получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения уполномоченными лицами, соединенное с требованием такой выгоды.

Мужчине уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее в Харьковской области сообщили о подозрении военнослужащему. По данным областной прокуратуры, он за 20 тысяч долларов обещал мужчине решить «демобилизационный вопрос».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2026 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители сообщили о подозрении бывшему сотруднику ТЦК. Следствие считает, что он требовал деньги у находившегося в розыске военнообязанного.".