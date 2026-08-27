Запасы на зиму: лук, картофель и морковь подорожали, цены в Харькове
Харьковчане могут закупить запасы овощей длительного хранения на осенне-зимний период. В горсовете промониторили цены на подобные продукты.
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены в среднем составляют:
- на картофель — 20-30 грн/кг,
- на лук репчатый и морковь — 25-35 грн/кг,
- на свеклу – 18-28 грн/кг,
- на капусту белокочанную — 20-30 грн/кг.
Для удобства покупателей на территории крупных рынков есть отдельные площадки, где можно приобрести овощи по оптовым ценам. Здесь стоимость продукции ниже на 30-40%, говорят в мэрии:
- картофель стоит в среднем 12-16 грн/кг,
- лук репчатый — 15-20 грн/кг,
- морковь — 12-18 грн/кг,
- свекла — 12-16 грн/кг,
- капуста белокочанная — 13-20 грн/кг.
«По сравнению с ценами сезона 2025 подорожали лук (+20%), картофель и морковь (+8%). Цены на свеклу и капусту остались примерно на том же уровне», – добавили в мэрии.