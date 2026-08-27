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Запасы на зиму: лук, картофель и морковь подорожали, цены в Харькове

Общество 14:44   27.08.2026
Виктория Яковенко
Запасы на зиму: лук, картофель и морковь подорожали, цены в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Харьковчане могут закупить запасы овощей длительного хранения на осенне-зимний период. В горсовете промониторили цены на подобные продукты.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены в среднем составляют:

  • на картофель — 20-30 грн/кг,
  • на лук репчатый и морковь — 25-35 грн/кг,
  • на свеклу – 18-28 грн/кг,
  • на капусту белокочанную — 20-30 грн/кг.

Для удобства покупателей на территории крупных рынков есть отдельные площадки, где можно приобрести овощи по оптовым ценам. Здесь стоимость продукции ниже на 30-40%, говорят в мэрии:

  • картофель стоит в среднем 12-16 грн/кг,
  • лук репчатый — 15-20 грн/кг,
  • морковь — 12-18 грн/кг,
  • свекла — 12-16 грн/кг,
  • капуста белокочанная — 13-20 грн/кг.

«По сравнению с ценами сезона 2025 подорожали лук (+20%), картофель и морковь (+8%). Цены на свеклу и капусту остались примерно на том же уровне», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 14:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане могут закупить запасы овощей длительного хранения на осенне-зимний период. В горсовете промониторили цены на подобные продукты.".