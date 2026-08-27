Запасы на зиму: лук, картофель и морковь подорожали, цены в Харькове

Харьковчане могут закупить запасы овощей длительного хранения на осенне-зимний период. В горсовете промониторили цены на подобные продукты.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены в среднем составляют:

на картофель — 20-30 грн/кг,

на лук репчатый и морковь — 25-35 грн/кг,

на свеклу – 18-28 грн/кг,

на капусту белокочанную — 20-30 грн/кг.

Для удобства покупателей на территории крупных рынков есть отдельные площадки, где можно приобрести овощи по оптовым ценам. Здесь стоимость продукции ниже на 30-40%, говорят в мэрии:

картофель стоит в среднем 12-16 грн/кг,

лук репчатый — 15-20 грн/кг,

морковь — 12-18 грн/кг,

свекла — 12-16 грн/кг,

капуста белокочанная — 13-20 грн/кг.

«По сравнению с ценами сезона 2025 подорожали лук (+20%), картофель и морковь (+8%). Цены на свеклу и капусту остались примерно на том же уровне», – добавили в мэрии.