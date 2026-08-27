Live

Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)

Происшествия 10:24   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что 26 августа в 19:00 получили сообщение о пожаре в Холодногорском районе в Харькове. Как оказалось, загорелось двухэтажное офисное здание.

На место происшествия выехали четыре оперативные отделения ГСЧС на автоцистернах и автолестница.

Пожар в Харькове 26 августа

«К моменту прибытия спасателей горели внутренние помещения здания на площади 70 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших», – написали в ГСЧС.

Пожар в Харькове 26 августа

В 20:30 спасателям удалось локализировать пожар, а в 00:00 – полностью ликвидировать. Причину возникновения возгорания не уточняют.

Читайте также: Синегубов: семь человек пострадали из-за ударов РФ, по региону ударили 70 БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова – главное 27 августа: удар по городу, пожар в офисе
Новости Харькова – главное 27 августа: удар по городу, пожар в офисе
27.08.2026, 10:55
Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ
Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ
26.08.2026, 23:51
Ночью беспилотник РФ прилетел по балкону в Харькове, есть пострадавший
Ночью беспилотник РФ прилетел по балкону в Харькове, есть пострадавший
27.08.2026, 07:16
Массированная атака на Украину: РФ терроризировала города всю ночь
Массированная атака на Украину: РФ терроризировала города всю ночь
27.08.2026, 08:33
«Давайте отделим Харьков от Херсона» — Терехов об антидроновых сетках
«Давайте отделим Харьков от Херсона» — Терехов об антидроновых сетках
26.08.2026, 14:49
Вместо жары — прохлада. Прогноз погоды на 27 августа в Харькове и области
Вместо жары — прохлада. Прогноз погоды на 27 августа в Харькове и области
26.08.2026, 19:44

Новости по теме:

27.08.2026
Чем россияне атаковали многоэтажку ночью в Харькове – данные прокуратуры
27.08.2026
Новости Харькова – главное 27 августа: удар по городу, пожар в офисе
27.08.2026
Ночью беспилотник РФ прилетел по балкону в Харькове, есть пострадавший
26.08.2026
Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ
26.08.2026
Сколько в Харькове частных детсадов и имеют ли они укрытия


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 10:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что 26 августа в 19:00 получили сообщение о пожаре в Холодногорском районе в Харькове. ".