Пять часов тушили пожар в Холодногорском районе Харькова (фото)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что 26 августа в 19:00 получили сообщение о пожаре в Холодногорском районе в Харькове. Как оказалось, загорелось двухэтажное офисное здание.

На место происшествия выехали четыре оперативные отделения ГСЧС на автоцистернах и автолестница.

«К моменту прибытия спасателей горели внутренние помещения здания на площади 70 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших», – написали в ГСЧС.

В 20:30 спасателям удалось локализировать пожар, а в 00:00 – полностью ликвидировать. Причину возникновения возгорания не уточняют.