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Массированная атака на Украину: РФ терроризировала города всю ночь

Происшествия 08:33   27.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Массированная атака на Украину: РФ терроризировала города всю ночь

Баллистику, крылатые ракеты, КАБы и беспилотники выпускала РФ ночью 27 августа по Украине. В результате «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры, начались пожары, погибли и пострадали люди.

В Киеве «прилеты» зафиксированы в Шевченковском и Подольском районах. Обломки российских снарядов упали около жилого дома, а также на территорию учебного заведения.

Также пользователи в соцсетях сообщают о масштабном пожаре в Борисполе. Официальной информации о том, что именно горит, на данный момент нет. В ТГ-каналах предполагают: россияне могли ударить по «Эпицентру» или складам.

Видео: УНИАН

Удары были и по Кривому рогу. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил: в результате обстрелов пострадали мужчины 46 и 58 лет. В состоянии средней тяжести их госпитализировали.

Почти всю ночью враг терроризировал и Одессу, написал начальник ОВА Олег Кипер. Он отметил: под комбинированной атакой регион был больше семи часов.

«Поврежден 16-этажный жилой дом, два учебных заведения и частный дом. Разрушения также получили объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили жителей», – добавил Кипер.

А в Сумской области российские БпЛА убили пожилую женщину, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«В результате удара по жилому дому погибла 66-летняя женщина. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Медики оказывают им всю необходимую помощь», – рассказал Григоров.

Читайте также: Новости Харькова – главное 27 августа: удар по городу

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2026 в 08:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Баллистику, крылатые ракеты, КАБы и беспилотники выпускала РФ ночью 27 августа по Украине.".