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Синегубов: двое детей пострадали на Харьковщине из-за ударов РФ

Происшествия 08:57   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: двое детей пострадали на Харьковщине из-за ударов РФ

В результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток пострадали 23 человаека, в том числе – двое детей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм пострадали 14 человек, в том числе девочки 11 и 16 лет; в г. Харьков получил ранения 50-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 43 и 80 лет и 36-летний мужчина; в с. Водяное Ольховской громаді ранены мужчины 45, 54 и 79 лет; в г. Дергачи ранен 53-летний мужчина; на трассе между г. Дергачи и пос. Золочев получил ранения 55-летний мужчина», – пишет начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 57 БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 08:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток пострадали 23 человаека, в том числе – двое детей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".