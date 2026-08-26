Синегубов: двое детей пострадали на Харьковщине из-за ударов РФ

В результате обстрелов Харьковщины в течение минувших суток пострадали 23 человаека, в том числе – двое детей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм пострадали 14 человек, в том числе девочки 11 и 16 лет; в г. Харьков получил ранения 50-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 43 и 80 лет и 36-летний мужчина; в с. Водяное Ольховской громаді ранены мужчины 45, 54 и 79 лет; в г. Дергачи ранен 53-летний мужчина; на трассе между г. Дергачи и пос. Золочев получил ранения 55-летний мужчина», – пишет начальник ХОВА.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

две ракеты;

три БпЛА типа «Молния»;

девять fpv-дронов;

57 БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.