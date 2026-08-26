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Свет сегодня будет: анонсированное ранее отключение света в Харькове перенесли

Общество 09:25   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Свет сегодня будет: анонсированное ранее отключение света в Харькове перенесли Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» написали, что сегодня, 26 августа, не будут отключать свет в двух районах Харькова, как это планировалось ранее. 

Планировалось, что сегодня Новобаварский и Основянский районы Харькова частично будут обесточены для проведения некоторых ремонтных работ. Однако их перенесли.

«О дате и времени проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно. Надеемся на понимание в связи с вынужденным изменением планов», – написали энергетики.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в среду, 26 августа, с 08:00 до 17:00 частично будут обесточены абоненты Основянского и Новобаварского районов. Об этом предупреждали в АО «Харьковоблэнерго». Причина – проведение ремонтных работ, объясняли энергетики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 09:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» написали, что сегодня, 26 августа, не будут отключать свет в двух районах Харькова, как это планировалось ранее. ".