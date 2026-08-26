Live

Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли

Суспільство 09:25   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли Фото: АТ “Харківобленерго”

У АТ “Харківобленерго” написали, що сьогодні, 26 серпня, не відключатимуть світло у двох районах Харкова, як це планувалося раніше. 

Планувалося, що сьогодні Новобаварський та Основ’янський райони Харкова частково будуть знеструмлені для проведення деяких ремонтних робіт. Проте їх перенесли.

Про дату та час проведення ремонтних робіт буде повідомлено додатково. Сподіваємось на розуміння у звʼязку з вимушеною зміною планів“, – написали енергетики.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що в середу, 26 серпня, з 08:00 до 17:00 частково будуть знеструмлені абоненти Основ’янського та Новобаварського районів. Про це попереджали в АТ “Харківобленерго”. Причина – проведення ремонтних робіт, – пояснювали енергетики.

Читайте також: Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Ще добу газу в Малоданилівській громаді точно не буде – Гололобов
Ще добу газу в Малоданилівській громаді точно не буде – Гололобов
26.08.2026, 09:47
Під ранок Харків атакував дрон – деталі
Під ранок Харків атакував дрон – деталі
26.08.2026, 07:15
Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по Харкову та області
Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по Харкову та області
26.08.2026, 08:43
Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає
Один із найпотужніших НПЗ у РФ атакували СОУ – він палає
26.08.2026, 08:01
Пожежі охопили Чугуїв після російських обстрілів
Пожежі охопили Чугуїв після російських обстрілів
26.08.2026, 07:35
Сьогодні 26 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 серпня 2026: яке свято та день в історії
26.08.2026, 06:00

Новини за темою:

26.08.2026
Новини Харкова – головне 26 серпня: удари по Харкову та області
26.08.2026
Під ранок Харків атакував дрон – деталі
25.08.2026
Стрілянина у Харкові: поліція перевіряє причетність ТЦК (відео)
25.08.2026
Відео удару реактивного БпЛА у Харкові та його наслідки показали у ДСНС
25.08.2026
Ремонтують будинок, що зазнав ударів під час обстрілу Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 09:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У АТ “Харківобленерго” написали, що сьогодні, 26 серпня, не відключатимуть світло у двох районах Харкова, як це планувалося раніше. ".