Світло сьогодні буде: анонсоване раніше відключення світла в Харкові перенесли

У АТ “Харківобленерго” написали, що сьогодні, 26 серпня, не відключатимуть світло у двох районах Харкова, як це планувалося раніше.

Планувалося, що сьогодні Новобаварський та Основ’янський райони Харкова частково будуть знеструмлені для проведення деяких ремонтних робіт. Проте їх перенесли.

“Про дату та час проведення ремонтних робіт буде повідомлено додатково. Сподіваємось на розуміння у звʼязку з вимушеною зміною планів“, – написали енергетики.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що в середу, 26 серпня, з 08:00 до 17:00 частково будуть знеструмлені абоненти Основ’янського та Новобаварського районів. Про це попереджали в АТ “Харківобленерго”. Причина – проведення ремонтних робіт, – пояснювали енергетики.