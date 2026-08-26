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Ще добу газу в Малоданилівській громаді точно не буде – Гололобов

Події 09:47   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ще добу газу в Малоданилівській громаді точно не буде – Гололобов

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов попередив: протягом найближчої доби подачу газопостачання не відновлять. Роботи щодо відновлення зруйнованого після російського обстрілу фахівці сьогодні не розпочнуть. Про подальші плани фахівців обіцяють повідомити пізніше, проте намагатися увімкнути газові прилади – заборонено.

Він пояснив: газовики все ще встановлюють масштаби руйнувань та вирішують, які відновлювальні роботи доведеться провести. На цей час мешканцям необхідно перекрити газові крани, залишити на дверях табличку з написом “Газ перекритий” та надалі забезпечити газовикам доступ до газового обладнання.

“Обстеження домоволодінь та роботи газової служби, найімовірніше, розпочнуться не сьогодні. Про подальші дії та можливі строки відновлення газопостачання повідомимо додатково”, – написав Гололобов.

Нагадаємо, увечері 25 серпня росіяни пошкодили газову інфраструктуру у Харківській області. Негайно перекрити газові прилади та не намагатися використовувати блакитне паливо у Харківській філії “Газмережі” просили мешканців таких населених пунктів:

  • Мала Данилівка;
  • Караван;
  • Чайківка;
  • Лужок;
  • Дергачі (вул. Наукова);
  • Ємці;
  • Шовкопляси.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 09:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов попередив:".