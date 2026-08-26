Синєгубов: двоє дітей постраждали на Харківщині через удари РФ

Внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби постраждали 23 людини, у тому числі – двоє дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм постраждали 14 людей, зокрема дівчатка 11 і 16 років; у м. Харків зазнав поранень 50-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 43 і 80 років та 36-річний чоловік; у с. Водяне Вільхуватської громади поранено чоловіків 45, 54 і 79 років; у м. Дергачі поранено 53-річного чоловіка; на трасі між м. Дергачі і сел. Золочів зазнав поранень 55-річний чоловік”, – пише начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети;

три БпЛА типу «молния»;

дев’ять fpv-дронів;

57 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.