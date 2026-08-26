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Синєгубов: двоє дітей постраждали на Харківщині через удари РФ

Події 08:57   26.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: двоє дітей постраждали на Харківщині через удари РФ

Внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби постраждали 23 людини, у тому числі – двоє дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Ізюм постраждали 14 людей, зокрема дівчатка 11 і 16 років; у м. Харків зазнав поранень 50-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес жінки 43 і 80 років та 36-річний чоловік; у с. Водяне Вільхуватської громади поранено чоловіків 45, 54 і 79 років; у м. Дергачі поранено 53-річного чоловіка; на трасі між м. Дергачі і сел. Золочів зазнав поранень 55-річний чоловік”, – пише начальник ХОВА.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 57 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2026 в 08:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харківщини протягом минулої доби постраждали 23 людини, у тому числі – двоє дітей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".