FPV випустила РФ по газовиках, які їхали відновлювати газову мережу

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що напередодні близько 21:10 росіяни випустили FPV-дрон по газовиках, які їхали ліквідувати наслідки обстрілів газорозподільної мережі в Дергачах.

Постраждав 53-річний співробітник “Газмереж”. Це мешканець Дергачів. Він зазнав вибухових поранень, а також перелом лівого плеча. У стані середньої тяжкості його шпиталізували. Наразі його життю нічого не загрожує, уточнив Задоренко.

“Також під час удару було пошкоджено дві автівки газової служби. У зв’язку з безпековою ситуацією відновити подачу газу до наших осель поки що не вдалося. Триматимемо вас у курсі подій“, – додав начальник МВА.

Нагадаємо, увечері 25 серпня росіяни пошкодили газову інфраструктуру у Харківській області. Негайно перекрити газові прилади та не намагатися використовувати блакитне паливо у Харківській філії «Газмережі» просили мешканців кількох населених пунктів у Дергачівській та Малоданилівській громадах. Вранці 26 серпня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов попередив: протягом найближчої доби подачу газопостачання не відновлять. Роботи щодо відновлення зруйнованого після російського обстрілу фахівці сьогодні не розпочнуть. Про подальші плани фахівців обіцяють повідомити пізніше, проте намагатися увімкнути газові прилади – заборонено.