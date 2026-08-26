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FPV выпустила РФ по газовщикам, которые ехали восстанавливать газовую сеть

Происшествия 10:33   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV выпустила РФ по газовщикам, которые ехали восстанавливать газовую сеть

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне, около 21:10 россияне выпустили FPV-дрон по газовщикам, которые ехали ликвидировать последствия обстрелов газораспределительной сети в Дергачах. 

Пострадал 53-летний сотрудник «Газсетей». Это житель Дергачей. Он получил взрывные ранения, а также перелом левого плеча. В состоянии средней тяжести его госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил Задоренко.

FPV-дрон ударил по газовщикам 25 августа

«Также во время удара были повреждены два автомобиля газовой службы. В связи с ситуацией безопасности возобновить подачу газа в наши дома пока не удалось. Будем держать вас в курсе событий», – добавил начальник ГВА.

FPV-дрон ударил по газовщикам 25 августа

Напомним, вечером 25 августа россияне повредили газовую инфраструктуру в Харьковской области. Немедленно перекрыть газовые приборы и не пытаться использовать голубое топливо в Харьковском филиале «Газсети» просили жителей нескольких населенных пунктов в Дергачевской и Малоданиловской громадах. Утром 26 августа начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов предупредил: в течение ближайших суток подачу газоснабжения не восстановят. Работы по восстановлению разрушенного после российского обстрела специалисты сегодня не начнут. О дальнейших планах специалистов обещают сообщить позже, однако пытаться включить газовые приборы – запрещено.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 10:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что накануне, около 21:10 россияне выпустили FPV-дрон по газовщикам".