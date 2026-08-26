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Один из самых мощных НПЗ в РФ атаковали СОУ – он пылает

Мир 08:01   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Один из самых мощных НПЗ в РФ атаковали СОУ – он пылает Фото: Exilenova+

Удары СОУ по нефтеперерабатывающему заводу в России, а также по складу многострадального маркетплейса Wildberries подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Он опубликовал видео пылающего Кстовского НПЗ в Нижнегородской области и отметил, что это был достаточно важный завод для РФ.

Видео: Exilenova+

«Его проектная мощность – 17 миллионов ​​тонн нефти в год. Это четвертый по мощности НПЗ на России и крупнейшее предприятие компании «ЛУКойл», – написал Стерненко.

Видео: Exilenova+

Также украинские воины повторно атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске Тамбовской области. Его общая площадь – около 108 000 квадратных метров. Еще несколько дней назад в РФ надеялись восстановить работу склада, однако теперь его охватил сильный пожар.

Видео: Exilenova+

Сильный взрыв прозвучал и в Луганске после удара БпЛА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 08:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары СОУ по нефтеперерабатывающему заводу в России, а также по складу многострадального маркетплейса Wildberries".