Один из самых мощных НПЗ в РФ атаковали СОУ – он пылает

Удары СОУ по нефтеперерабатывающему заводу в России, а также по складу многострадального маркетплейса Wildberries подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Он опубликовал видео пылающего Кстовского НПЗ в Нижнегородской области и отметил, что это был достаточно важный завод для РФ.

Видео: Exilenova+

«Его проектная мощность – 17 миллионов ​​тонн нефти в год. Это четвертый по мощности НПЗ на России и крупнейшее предприятие компании «ЛУКойл», – написал Стерненко.

Видео: Exilenova+

Также украинские воины повторно атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске Тамбовской области. Его общая площадь – около 108 000 квадратных метров. Еще несколько дней назад в РФ надеялись восстановить работу склада, однако теперь его охватил сильный пожар.

Видео: Exilenova+

Сильный взрыв прозвучал и в Луганске после удара БпЛА.

Читайте также: Пожары охватили Чугуев после российских обстрелов