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Пожары охватили Чугуев после российских обстрелов

Происшествия 07:35   26.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пожары охватили Чугуев после российских обстрелов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Мэр Галина минаева написала, что около 02:30 россияне обстреляли Чугуев.

Известно, что город атаковал беспилотник и в результате попадания повреждена гражданская инфраструктура.

«В результате взрыва беспилотника пострадало частное домовладение и возник пожар в хозяйственном здании», – уточнила Минаева.

Пострадавших в результате удара нет. Профильные службы ликвидируют последствия «прилета».

Напомним, утром 26 августа около 04:50 россияне также обстреляли Холодногорский район Харькова. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Последствия обстрела будут уточняться, писал городской голова Игорь Терехов. Ранее мэр также информировал, что в Основянском районе горит склад после атаки РФ, пострадавших из-за «прилета» нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 07:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Галина минаева написала, что около 02:30 россияне обстреляли Чугуев.".