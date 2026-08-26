Пожары охватили Чугуев после российских обстрелов

Мэр Галина минаева написала, что около 02:30 россияне обстреляли Чугуев.

Известно, что город атаковал беспилотник и в результате попадания повреждена гражданская инфраструктура.

«В результате взрыва беспилотника пострадало частное домовладение и возник пожар в хозяйственном здании», – уточнила Минаева.

Пострадавших в результате удара нет. Профильные службы ликвидируют последствия «прилета».

Напомним, утром 26 августа около 04:50 россияне также обстреляли Холодногорский район Харькова. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Последствия обстрела будут уточняться, писал городской голова Игорь Терехов. Ранее мэр также информировал, что в Основянском районе горит склад после атаки РФ, пострадавших из-за «прилета» нет.