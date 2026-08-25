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Больше 30 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки, есть погибший

Происшествия 08:52   25.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 30 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки, есть погибший

Один погибший и 13 раненых – такие последствия российских обстрелов за сутки на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм погиб 46-летний мужчина, пострадали девять человек, в том числе ранена 13-летняя девочка; в г. Харьков получили ранения мужчины 51 и 26 лет, получила острую реакцию на стресс 56-летняя женщина; в с. Подворки Солоницевской громады подвергся острой реакции на стресс 20-летний мужчина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • пять РСЗО;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 28 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 08:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один погибший и 13 раненых – такие последствия российских обстрелов за сутки на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".