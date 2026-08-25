Больше 30 БпЛА ударили по Харьковщине за сутки, есть погибший
Один погибший и 13 раненых – такие последствия российских обстрелов за сутки на Харьковщине, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Изюм погиб 46-летний мужчина, пострадали девять человек, в том числе ранена 13-летняя девочка; в г. Харьков получили ранения мужчины 51 и 26 лет, получила острую реакцию на стресс 56-летняя женщина; в с. Подворки Солоницевской громады подвергся острой реакции на стресс 20-летний мужчина», – передает Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- ракета;
- пять РСЗО;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 28 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.