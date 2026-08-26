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Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ

Происшествия 23:51   26.08.2026
Оксана Якушко
Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ Скриншот

Ужасные кадры после удара по торговому центру в Лозовой появились в соцсетях.

На видео можно наблюдать, как люди пытаются выбраться из охваченного огнем здания – разбивают ногами и руками панорамные окна и цепляются за арматуру.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», в Лозовой россияне ударили по бизнес-центру в плотной жилой застройке, сообщил Сергей Зеленский, глава Лозовской городской территориальной громады. В результате удара здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Было известно о десяти раненых, среди них тяжелые, рассказал Зеленский.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 23:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ужасные кадры после удара по торговому центру в Лозовой появились в соцсетях.".