Выпрыгивали из окон ради спасения: что было в Лозовой после атаки по ТЦ

Ужасные кадры после удара по торговому центру в Лозовой появились в соцсетях.

На видео можно наблюдать, как люди пытаются выбраться из охваченного огнем здания – разбивают ногами и руками панорамные окна и цепляются за арматуру.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», в Лозовой россияне ударили по бизнес-центру в плотной жилой застройке, сообщил Сергей Зеленский, глава Лозовской городской территориальной громады. В результате удара здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Было известно о десяти раненых, среди них тяжелые, рассказал Зеленский.