10 раненых в Лозовой – Зеленский сообщил, куда россияне ударили дважды

В Лозовой россияне ударили по бизнес-центру в плотной жилой застройке, сообщил Сергей Зеленский, глава Лозовской городской территориальной громады.

«Здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения. К сожалению, есть пострадавшие. Сейчас известно о десяти раненых, среди них тяжелые. Врачи борются за их жизнь, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации», – рассказал Зеленский.