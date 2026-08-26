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10 раненых в Лозовой – Зеленский сообщил, куда россияне ударили дважды

Происшествия 17:32   26.08.2026
Оксана Якушко
10 раненых в Лозовой – Зеленский сообщил, куда россияне ударили дважды Удар по Лозовой. Фото: Сергей Зеленский / Телеграмм

В Лозовой россияне ударили по бизнес-центру в плотной жилой застройке, сообщил Сергей Зеленский, глава Лозовской городской территориальной громады.

«Здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения. К сожалению, есть пострадавшие. Сейчас известно о десяти раненых, среди них тяжелые. Врачи борются за их жизнь, все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации», – рассказал Зеленский.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой россияне ударили по бизнес-центру в плотной жилой застройке, сообщил Сергей Зеленский, глава Лозовской городской территориальной громады.".